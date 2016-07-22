Нашу страну на главных стартах четырехлетия представит 101 спортсмен, которые завоевали 102 олимпийские лицензии в 25 видах спорта. Газета «Казахстанская правда» будет традиционно широко освещать данное событие, в том числе и из самого эпицентра – столицы Олимпиа­ды Рио-де-Жанейро. Мы со всеми казахстанскими болельщиками будем горячо сопереживать нашим атлетам и надеяться, что они добьются на самых масштабных спортивных состязаниях планеты достойного результата. «Алға, Қазақстан!» – говорим мы вместе со всеми!