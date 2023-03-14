«Алакай» взрослеет

Творческий коллектив театра кукол «Алакай» пригласил зрителей на семейный просмотр с последующим обсуждением. Такому решению, по всей видимос­ти, предшествовала дискуссия: уместна ли трагедия в театре, главной аудиторией которого являются дети?

Безусловно, постановка не адресована малышам детсадовского возраста и ровесникам главного героя. Она для учащихся средних классов и старше. В зале гаснет свет – и начинается действо с того момента, когда мальчишке купили портфель, и он идет в первый класс. Счастьем и радостью готов он поделиться с миром, но пройдет немного времени, и мальчик, разочарованный в самых близких людях, которых любил всем сердцем, бросается в воду с желанием превратиться в рыбу. Уйти из жестокого людского мира, чтобы стать частью природы. Секунды спустя белым ангелом проходит главный герой через оторопевший от увиденного зрительный зал…

Пересказывать спектакль – дело неблагодарное, это нужно увидеть, еще важнее – прочувст­вовать историю о мальчике, о доб­ром дедушке Момуне, о тщеславном леснике Орозкуле, о рогатой Матери-оленихе.

После спектакля зрители делились своими эмоциями и мыслями с артистами и постановщиками. Дети не подбирали слов, говорили так, как думали: «Это суперский спектакль! Мне очень понравилось»; «Меня тронуло за душу»; «Спектакль учит тому, что взрос­лые не должны забывать о своих детях. Ребенок хочет выразить свои чувства, но его не слышат».

Никто из тех, кто брал в руки микрофон, не признался, что испугался увиденного. Ребята концентрировались на другом. Они переживали, сопереживали и, возможно, сопоставляли проис­ходившее на сцене с эпизодами из своей жизни.

Очень эмоциональными оказались и взрослые.

– Душа плачет. Так тяжело. Это история не о том, что ребенок бросился в воду, не о суициде. Это история противостояния добра и зла, чтобы мы не стали теми, кто жил в этом ауле. Эти родственники – жестокие, злые люди, – отмечала одна из зрительниц.

– Это произведение Чингиза Айт­матова мы проходили в первой четверти с восьмым классом. Читали и плакали. В спектакле нас­только искренне и правдиво все передано! Больно, что от поступков взрослых страдают дети, – говорила школьный учитель.

– Еще раз увидела, как чиста и ранима детская душа. Ее окружают жестокие люди, погрязшие в своих грязных мыслях и действиях. Они абсолютно не чувствуют тех, кто рядом. Еще раз подумала, что надо беречь природу, ведь от жестокости взрослых людей страдает не только ребенок. Спектакль, пусть и кукольный, возвращает нас к действительности, заставляет задуматься, – размышляла следующая зрительница.

– Многие дети смотрели спектакль от начала до конца не двигаясь. Они столь мудры в своем юном возрасте, что понимают этот материал. Сейчас модны комедии, легкие жанры, они ведут, на мой взгляд, к деградации. Считаю, подобного рода спектак­ли нужны. Театр кукол уводит школьников от массового продукта, от того, что видим по телевизору. В Актобе рождается новый формат искусства – театр кукол для взрослых. «Алакай» вырос, – заметила актриса Областного театра драмы им. Т. Ахтанова Любовь Тормышева.

Своим мнением поделился и кинорежиссер Марат Тулеуов:

– Погрузиться в происходящее на сцене мне мешала интонация «текста от автора». Второе – хронометраж постановки. Показалось, что стояла задача уложиться в сорок минут. Почему спектакль не длился полтора-два часа? Чингиз Айтматов – это сложный материал. Трагичная история, казалось бы, не для детского спектакля, а ведь именно она заставляет задуматься. По­нравился финал, когда мальчик со сцены пошел в зал, сердце стало биться от понимания, что этот ангел идет к нам и он среди нас.

Когда театр работает над дос­таточно сложным произведением, всегда есть волнение, как будет воспринято режиссерское решение? Ведь речь идет о детской аудитории.

Руководитель театра Асия Курманалина обращает внимание на то, что никто никого в постановке не бьет. Есть лишь взмахи камчи, громкие удары ею по столу.

– В повести Айтматова Орозкул постоянно бьет свою жену, и в нашем спектакле она всегда в темных очках, за которыми прячет синяки. Мы многое из «страшного» сократили, – объяс­няет она. – Наш спектакль о человеческих пороках: ненависти, алкоголизме, равнодушии, алчности. И в этом порочном мире рождается ребенок, который никому не нужен. У него даже имени нет. А он родился с большой любовью к этому миру.

Это первый спектакль театра «Алакай», который решено было сделать для семейного просмотра. Взрослые и дети получили возможность поговорить по душам. К примеру, о том, какими должны быть родители? Как сделать, чтобы люди слышали друг друга? Как достичь близким гармонии в отношениях?..