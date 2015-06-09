Алаколь ждет гостей

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Фото © Юрий Беккер
В последние годы стремительно растет инфраструктура побережья озера Алаколь и близлежащих поселков Акши и Коктума. Количество пансионатов, оздоровительных лагерей, центров семейного отдыха, гостиниц и гостевых домов достигло 92. Строительство объектов продолжается, акиматом Алматинской области разработана схема детальной планировки туристической зоны.

По информации руководителя отдела предпринимательства Алакольского района Даулета Жуандыкова, за последние пять лет в рамках программы "Дорожная карта бизнеса" профинансированы 9 крупных проектов по созданию туристической инфраструктуры на сумму около 5 млрд тенге. Летом прошлого года впервые было обслужено свыше 112 тыс. туристов, что в полтора раза больше показателя 2013-го. И это только официальная статистика. Ведь помимо тех, кто приезжает по путевкам, есть много любителей отдыхать "дикарями", в спартанских условиях.

Турбазы уже бронируют номера для постоянных клиентов, приезжающих из различных регионов республики и соседней России. По мнению экспертов отрасли, увеличение числа пансионатов приводит к росту конкуренции, улучшению качества обслуживания. Ширится ассортимент услуг: туристам на выбор предлагают коттеджи, бунгало, юрты. На территории домов отдыха благоустраиваются спортивные и игровые детские площадки. Сейчас строятся несколько объектов повышенной комфортности с собственными системами водоснабжения, отопления, крытыми и открытыми бассейнами.

Тем временем в селах Акши и Коктума реализуется программа по устойчивому энергоснабжению: возводятся линии электропередачи, монтируются подстанции. Запланирована капитальная реконструкция трассы Ушарал – Достык протяженностью 160 км.

Что касается комфортабельной доставки отдыхающих на южный берег Алаколя, то предусмотрено увеличить число автобусных рейсов, наладить воздушное сообщение Алматы – Ушарал, провести реконструкцию местного аэродрома. Планируется также запуск в летний период пассажирских поездов по маршруту Жетыген – Достык.

Как отмечают представители ряда алматинских турфирм, помимо пляжной зоны, Алакольский район располагает значительными рекреационными ресурсами. Каждое лето здесь проводятся фестивали "Окуньколь", "Алакольская волна", а также сафари-туры по окрестностям озера, где немало интересных мест, таких как плато каньона Жаманты с его уникальной галереей петроглифов, радоновое озеро Жаланашколь с лечебными грязями.

Достаточно высок потенциал развития горного и экотуризма, альпинизма, рафтинга, дельтапланеризма, спортивной рыбалки. Все это можно развивать как в предгорьях Джунгарского Алатау, так и на территории Алакольского государственного природного заповедника, где одних только пернатых 314 видов, из которых 34 занесены в международную и республиканскую красные книги. К слову, в начале мая нынешнего года на побережье состоялся фестиваль бедвочеров "Крылья Алаколя", собравший несколько десятков любителей природы, фотографов и орнитологов.

По данным акимата Алакольского района, в прошлом году объем платных туристско-оздоровительных услуг составил 567 млн тенге. И это далеко не предел. Согласно схеме приоритетных направлений развития Алматинской области здесь предусмотрено создание туристического кластера, отвечающего международным стандартам. Ожидается большой приток инвес­тиций в организацию не только санаторно-оздоровительного, но и познавательного, экологического, историко-этно­графического туризма.

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