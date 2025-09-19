Алан Бурибаев – с новым авторским проектом в «Астана Опера»

В Камерном зале им. Куляш Байсеитовой в рамках проекта «Бетховенские вечера» под управлением маэстро Алана Бурибаева прозвучала знаменитая Седьмая симфония венского классика.

фото предоставлено пресс-службой театра

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии, главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев представил свой новый авторский проект, предлагающий меломанам не просто слушать музыку, но и постичь тайны ее создания.

Маэстро, известный не только как виртуозный исполнитель, но и как блестящий рассказчик, сумел сделать каждое произведение по-настоящему живым и понятным для слушателей через исторические экскурсы.

Вечер начался с повествования о премьере Седьмой симфонии в Вене в 1813 году. Благотворительный концерт, организованный в поддержку раненых солдат, в то время запомнился не только музыкой, но и исключительным составом оркестра. Спикер вооду­шевленно назвал его «командой мечты».

Также он упомянул о революционном подходе Бетховена к дирижированию, требовавшему от оркестрантов исключительной чуткости и слаженности.

Затем Алан Бурибаев провел слушателей через сложную четырехчастную структуру симфонии, сравнив ее с захватывающим романом, где повествование ведется от имени разных персонажей. Так, ее первая часть с длинным и благородным вступлением задает тон всему произведению. Тональность ля мажор, которую маэстро назвал «домом звуков», символизирует свет, разум и позитив, создавая ощущение гармонии и торжества.

Следующая часть приглашает к созерцанию, погружению в себя и внутреннему диалогу. Третья часть, по мнению маэстро, представляет собой пример ироничного взгляда на мир, а оживленный воинственный финал завершает произведение на высокой, энергичной ноте.

Также дирижер отметил новаторскую структуру симфонии, где скерцо заменило традиционный менуэт, что стало смелым шагом в развитии жанра.

– Именно Бетховен заложил форму, когда на смену традиционному менуэту приходит скерцо. Венский классик творил в период кардинальных перемен, когда старый миропорядок стремительно рушился. Французская революция, эпоха Директории, террор, наполеоновские войны стремительно меняли картину мира. В такой обстановке, когда прежние ориентиры теряли актуальность, а новые еще не сформировались, интеллектуальному человеку оставалось лишь смеяться, глядя на это безумие. Но это был не «нервный смех», а иронический взгляд на происходящее. Скерцо в третьей части симфонии стало отражением горького осознания абсурдности бытия. В дальнейшем оно становится обязательной частью всех симфоний. В эпоху новых потрясений и вызовов XX века Густав Малер и Дмитрий Шостакович вносят в него новые краски. Их скерцо уже пронизано «злым смехом», горькой иронией и гротеском, – пояснил маэстро.

Затем меломанам напомнили о том, что путь Бетховена к музыкальному Олимпу был немыс­лим без поддержки меценатов. Однако, пожалуй, самым прон­зительным моментом концерта-истории стало повествование о мучительной борьбе Бетховена с неумолимой глухотой.

Не менее значимой в биографии венского классика остается загадка «Письма бессмертной возлюбленной» и причины сос­тавления «Гейлигенштадтского завещания». Слушая музыку, невозможно было не проникнуться силой духа композитора, который, несмотря на физические ограничения, продолжал творить и дарить миру бессмертные произ­ведения.

Особый восторг публики вызвало исполнение народной ирландской песни Save me from the grave and wise. Солисты оперной труппы Татьяна Вицинская, Рамзат Балакишиев и Шынгыс Расыл­хан мастерски передали ее незатейливый, жизнеутверждаю­щий гедонистический смысл. В финале артисты спели и станцевали вместе с маэстро на бис.

Под чутким руководством маэст­ро Бурибаева оркестр и солисты раскрыли всю глубину и много­гранность музыки Бетховена, заставляя слушателя переживать его триумфы и невзгоды. По сути, это было настоящее погружение в мир гения, где каждая нота пронизана страстью, драмой и непоколебимой силой духа.

По словам Алана Бурибаева, Людвиг ван Бетховен – один из тех титанов, чье влияние ощущается и в наши дни. Его новаторский подход затронул не только гармонию и форму, но и саму суть симфонического мышления.

Дирижер привел яркие примеры воздействия музыки Бетховена на произведения таких писателей, как Эмили Бронте и Сэмюэл Беккет, которые пронизаны духом его музыки. Французский композитор Жак Лусье и американская танцовщица Айседора Дункан черпали вдохновение в его ритмах и мелодиях. Даже легендарная британская рок-группа Deep Purple и певица Сара Брайтман не остались равнодушными к мощи и экспрессии симфонии, интегрируя ее элементы в собственное творчество.

– Это был не просто концерт, а, скорее, полноценная лекция в уникальном формате, напоминающая уроки музыкальной литературы. Мы получили огромное удовольствие от мастерства артистов. Особое восхищение вызвал дирижер. Его энергия буквально завораживала весь зал. Думаю, произведения Бетховена невозможно спутать ни с чьими благодаря накалу страсти и эмоциональной насыщенности. Седьмую симфонию слушала раньше, но такая подача материала была совершенно необычной. Подробный анализ его творчества убедил в том, что даже спустя два столетия классическая музыка может говорить на самых глубоких уровнях, – говорит зрительница Ольга Тычина.

Безусловно, театралы сошлись во мнении, что музыкальный вечер превзошел ожидания: пуб­лика не только насладилась классическим шедевром, но и прочувствовала пульс музыкальной истории, разделив восторг перед гением композитора.

Следующий концерт-история из цикла «Бетховенские вечера» ожидается в декабре.

