Вместе с Беньямином Фараджи из Ирана они уступили представителям Южной Кореи со счетом 0:3

Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по настольному теннису в Стамбуле (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Казахстанец в парном разряде выступал вместе с Беньямином Фараджи из Ирана.

В полуфинале спортсмены уступили представителям Южной Кореи со счетом 0:3, завершив ЧМ с "бронзой".

Добавим, что в 2022 году Алан Курмангалиев завоевал две медали молодежного чемпионата мира, став победителем в смешанном парном разряде и бронзовым призером в одиночном.