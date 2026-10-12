Алан Курмангалиев завоевал «серебро» на турнире WTT Youth Smash

В полуфинале он обыграл представителя Китая со счётом 4:3

Фото: НОК РК

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал серебряным призёром престижного молодёжного турнира WTT China Youth Smash, который завершился в Пекине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Казахстанец выступал в возрастной категории U19. По ходу соревнований Курмангалиев одержал шесть побед и сумел пробиться в финал.

В полуфинале он в напряжённом противостоянии обыграл представителя Китая У Ифея со счётом 4:3.

В решающем матче Курмангалиев встретился с ещё одним китайским теннисистом Тан Ижэнем. В этой встрече казахстанец уступил сопернику и завершил выступление на втором месте, отметили в НОК.