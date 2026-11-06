Alatau City завершил европейское роуд-шоу с инвестиционным потенциалом более $2 млрд

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Деловая программа охватила три финансовых и промышленных центра: Лондон, Берлин и Франкфурт-на-Майне.



Заключительным этапом стали переговоры во Франкфурте-на-Майне, где казахстанская делегация представила инвестиционные возможности Alatau City и обсудила участие немецкого бизнеса в реализации инфраструктурных, промышленных и технологических проектов.



В рамках круглого стола Alatau City Investment Round Table с участием представителей банков, инвестиционных структур и международных компаний рассмотрены вопросы финансирования инфраструктурных проектов, привлечения долгосрочного капитала и использования немецких финансовых инструментов.



Канат Бозумбаев представил стратегические приоритеты развития Alatau City и перспективы казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества. Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров ознакомил участников с концепцией города, основными направлениями его развития и условиями для международных инвесторов.



По итогам переговоров во Франкфурте заключены соглашения о привлечении банковского финансирования для проектов Alatau City. Документы подписаны между Alatau City Authority, Alatau City Bank и немецкими финансовыми институтами AKA Bank и KfW (государственный банк развития Германии). Сотрудничество предусматривает финансирование инвестиционных проектов и закупку немецкого оборудования.



Промышленное и технологическое сотрудничество обсуждено с компаниями WILO, Zrinski Solutions, Myron AG, Nikolaus & Co. и Schneider Group. Рассмотрены перспективы создания инженерной и сервисной инфраструктуры, организации производства медицинских изделий, внедрения механизмов токенизации активов и развития инвестиционного консультирования.



В рамках германского этапа роуд-шоу, включавшего мероприятия в Берлине и Франкфурте-на-Майне, подписано 18 соглашений с инвестиционным потенциалом $715 млн.



Всего по итогам европейского роуд-шоу Alatau City сформирован пакет из 27 коммерческих документов с совокупным инвестиционным потенциалом более $2 млрд. Сотрудничество охватывает финансовый сектор, инженерную инфраструктуру, образование, машиностроение, здравоохранение, туризм и цифровую экономику.



