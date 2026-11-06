Alatau City завершил европейское роуд-шоу с инвестиционным потенциалом более $2 млрд

Инвестиции

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым завершила инвестиционное роуд-шоу Alatau City в Европе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба Правительства

Деловая программа охватила три финансовых и промышленных центра: Лондон, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

Заключительным этапом стали переговоры во Франкфурте-на-Майне, где казахстанская делегация представила инвестиционные возможности Alatau City и обсудила участие немецкого бизнеса в реализации инфраструктурных, промышленных и технологических проектов.

В рамках круглого стола Alatau City Investment Round Table с участием представителей банков, инвестиционных структур и международных компаний рассмотрены вопросы финансирования инфраструктурных проектов, привлечения долгосрочного капитала и использования немецких финансовых инструментов.

Канат Бозумбаев представил стратегические приоритеты развития Alatau City и перспективы казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества. Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров ознакомил участников с концепцией города, основными направлениями его развития и условиями для международных инвесторов.

По итогам переговоров во Франкфурте заключены соглашения о привлечении банковского финансирования для проектов Alatau City. Документы подписаны между Alatau City Authority, Alatau City Bank и немецкими финансовыми институтами AKA Bank и KfW (государственный банк развития Германии). Сотрудничество предусматривает финансирование инвестиционных проектов и закупку немецкого оборудования.

Промышленное и технологическое сотрудничество обсуждено с компаниями WILO, Zrinski Solutions, Myron AG, Nikolaus & Co. и Schneider Group. Рассмотрены перспективы создания инженерной и сервисной инфраструктуры, организации производства медицинских изделий, внедрения механизмов токенизации активов и развития инвестиционного консультирования.

В рамках германского этапа роуд-шоу, включавшего мероприятия в Берлине и Франкфурте-на-Майне, подписано 18 соглашений с инвестиционным потенциалом $715 млн.

Всего по итогам европейского роуд-шоу Alatau City сформирован пакет из 27 коммерческих документов с совокупным инвестиционным потенциалом более $2 млрд. Сотрудничество охватывает финансовый сектор, инженерную инфраструктуру, образование, машиностроение, здравоохранение, туризм и цифровую экономику.

 

#инвестиции #Alatau City #роуд-шоу

Популярное

Все
Язык как секретный код гостеприимства
Когда смартфон становится уязвимым
Русская девушка с казахской душой
Гражданский кодекс: от многолетних дискуссий – к практической работе
Дорога в меднорудный край
Дай лапу, друг!
Обесцененная болезнь
Клубок счастья
Точка роста на карте страны
Каждому народу есть что рассказать
Нас воспитывают, мы воспитываем
Народная цифровая экономика: новый этап трансформации государства
Инвестиции в творческий потенциал нации
Где родились, там и пригодились
Артефакт, ставший брендом страны
Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину
Полиция и спасатели эвакуировали 15 граждан Таджикистана из автобуса
В Европе около 20 рейсов за сутки получили сообщения об угрозе взрыва
Право быть неудобным
Платность автодорог для грузовиков обсудили в правительстве
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Задачи на долгосрочную перспективу
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Токаева проводили в аэропорту Анкары
Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
В Алматы открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути»
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане
Президент: Необходимо ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев назначил заместителя министра обороны
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира

Читайте также

KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совме…
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR …
Бектенов выступил на IX Kazakhstan Global Investment Roundt…
Астана на радарах криптоэлиты: столицу сравнили с Дубаем и …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]