​Альберт Линдер был непобедим

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Юрий Макаров

Нашу страну в Ашхабаде представляют 9 штангистов, причем не все они первые номера в нацио­нальной сборной Казах-стана, много здесь и талантливой молодежи. Как сообщил перед отъез­­дом на соревнования на сайте Федерации тяжелой атлетики РК главный тренер нашей команды Юрий Мельников, наставники хотят устроить, условно говоря, вторым номерам проверку боем с сильнейшими штангистами Азии, ведь резервистам предстоит в скором времени составить конкуренцию ведущим силачам страны. И лучше площадки, чем первенство континента, для этого придумать сложно. Что касается первых номеров, то все их помыс­лы в нынешнем году должны быть направлены на подготовку к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в США.

Но вернемся в Ашхабад. В первые дни соревнований казах-станские спортсменки остались вне зоны пьедестала почета: Асель Амангельды (весовая категория до 53 кг) стала шес-той, Сауле Садуакасова (58 кг) – седьмой, а Асем Садыкова (63 кг) – пятой.

А в третий день турнира на помост вышел наш Альберт Линдер (69 кг). В рывке он показал второй результат (148 кг) и получил малую серебряную медаль, зато в толчке был явно сильнее остальных участников – 187 кг, и «золото» за второе движение. И сумма двоеборья у Линдера получилась победной – 335 кг. На ­ 4 кг отстал представитель Корейской Народно-Демократической Республики, на 10 кг – бронзовый призер континентального чемпионата, атлет из Китая.

Вчера на азиатский помост вышли атлеты до 77 кг и спорт-сменки до 69 кг. У нас в этих весах были заявлены Айдар Казов и Майра Файзуллаева. А еще готовятся вступить в спор Семен Линдер (85 кг), опытные Ибрагим Берсанов (105 кг) и Александра Аборнева (свыше 90 кг).

У казахстанских любителей «железной игры» есть обоснованная надежда, что медаль Альберта Линдера будет далеко не единственной в копилке сборной Казахстана.

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