​Алдар Косе и печати царя Соломона

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Раушан Шулембаева

Попадая в атмосферу того или иного персонажа, убеждаешься, что в куклах могут быть заключены история, серьезная драматургия и народное искусство, истоки которого начинались раньше эпохи древнего караванного пути.

Эта замечательная выставка была организована Центральным государственным музеем РК и Творческим союзом кукольников Казахстана Asia Doll в рамках проекта «Золотой век Шелкового пути». Более 40 мас­теров из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России представили свое видение персонажей сказок тех стран, по землям которых проходили караваны с шелком. А также этнического костюма, собирательных образов животных и людей, соответствовавших тому времени.

Своих героев мастера изготовили в технике авторской куклы из полимерной глины, текстильной куклы, куклы из войлока и Тедди. И одели их, согласно требованиям проекта, в этнические костюмы. Например, Марина Курманова представила свое видение принцессы Будур – героини повести о царе Шахрамане из сборника «Тысяча и одна ночь».

– Эта кукла долго томилась в ожидании образа, капризно перебирала наряды, но как только загорелся огонек старта проекта «Шелковый путь», кап­ризуля тут же засобиралась на выставку, – рассказала Марина о своей принцессе.

Другая участница – Гаухар Игликова – создала влюбленных джигита и девушку в праздничных национальных костюмах. А Екатерина Курочкина и вовсе привезла целую экспозицию, посвященную семье, жившей во времена Шелкового пути, – отца, мать и сына. Кропотливый труд мастеров «родил» поистине уникальные произведения, достойные почетных мест в частных коллекциях и галереях.

Куклы порой увлекают своей драматургией, как, к примеру, мать кочевника, вглядывающаяся в горизонт, за которым скрылся молодой всадник. Одета она была в свободное платье, поверх которого красовался бархатный камзол, украшенный казахским орнаментом, бисером и камнями. Голову старой женщины покрывал белый кимешек, она стояла, покорно опустив руки, словно в знак смирения перед судьбой и в надежде, что сын вернется из военного похода.

Другой замечательный персонаж с чайником и пиалой в руках, напротив, весел и полон юмора, он словно приглашает послушать за чашкой чая рассказы о безбородом обманщике Алдаре Косе. А вот еврейский ремесленник предстает перед зрителем в другом образе – озаренным новой идеей. Он настолько увлечен своими мыслями, что не замечает упавшей на пол сверкающей монеты и свитка с печатями царя Соломона... 

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