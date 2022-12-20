Алдар Косе и все-все-все...

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Наталия Хомс

Невероятные костюмы и декорации, блестящая игра профессиональных актеров, сказочные песни, динамичные танцы... Все это – про новый мюзикл на сцене ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой.

Первый государственный театр мюзикла в Казахстане и Центральной Азии Astana Musical при поддержке Минис­терства культуры и спорта РК представил самую ожидаемую премьеру этого года – детский мюзикл на казахском языке «Алдар Косе».

Спектакль направлен на соз­дание образа национального героя, развитие сильной личности, пропаганду нравственно-духовных ценностей и заключает в себе народную мудрость, остроумие, находчивость.

– Искусство играет большую роль в воспитании подрастающего поколения, поэтому так важно создавать качественные и интересные культурные продукты, направленные на развитие общечеловеческих ценностей. Мы гордимся, что премьера мюзикла «Алдар Косе», который несет в себе культурный код народа, элементы нравственного воспитания, состоялась на нашей сцене. Надеемся, что сказочно-красочная и поучительная постановка понравится юным зрителям, – отметила директор ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой Актоты Раимкулова.

Главные роли в мюзикле исполняют Бекзат Багытжанов и Медет Рахымберген. Режиссер-постановщик – художественный руководитель государственного театра Astana Musical Еслям Нуртазин, композиторы – Ербол Нариман­улы и Акжол Омирзаков. Также в постановке принимает участие эстрадно-симфонический оркестр BN team под руководст­вом Берика Батырхана и Ернара Нуртазина.

Интересные авторские находки делают постановку увлекательной не только для детей, но и для взрослых. Главный герой защищал бедных людей от злых и жадных баев. Ловкий, быстрый и справедливый Алдар Косе выкручивался из сложных ситуаций разными способами. На этот раз на нем лежит большая ответственность, ведь от него напрямую зависит судьба ханства и спасение своего народа от власти несправедливого хана Тагая.

По сути, это новое прочтение известной сказки, так как сюжет ее перенесен в наши дни, и главный герой сталкивается с теми же трудностями, что и мы сегодня.

– Мы хотели осовременить старую казахскую сказку, на которой выросло не одно поколение, и предложить совершенно новый взгляд. В XXI веке сейчас мы все, особенно подростки, находимся в поиске себя, своего места в обществе, и нам было важно показать, что Алдар Косе не исключение; ему интересно, кто он, что происходит в его жизни, – заметил Еслям Нуртазин.

Действительно, мы с детства помним этого героя как человека, который всех обманывал, помогал бедным, делал добрые дела. Но в этой постановке Алдар Косе не согласен с тем, что к нему относятся просто как к обманщику и весельчаку.

– Он хочет быть полезен обществу. Он видит, как относятся к батырам, и тоже хочет быть батыром, но пока не понимает, что его сила не физическая, она – в его интеллекте. Мы подводим к тому, что, безус­ловно, в наше время сильные люди нужны, но не все могут быть теми же спортсменами. Кто-то силен в чем-то другом: в знаниях, музыке, творчестве, ведь каждый из нас – индивидуальность. Таким образом, на основе истории национального героя мы намерены мотивировать молодежь, – пояснил Еслям Нуртазин.

В этом году ГКО «Қазақ­концерт» им. Розы Баглановой в поддержку инициатив Главы государства к Году детей были организованы проекты «Детская филармония», «Жас киноман», республиканский фестиваль «Арман асулары» с участием талантливых детей с особыми образовательными пот­ребностями. Мюзикл «Алдар Косе» – еще один подарок для юных зрителей, но не только к Году детей, а еще и к самому волшебному празднику – Новому году.

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