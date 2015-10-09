Свежий выпуск Александр Барон: Впереди только счастливые горизонты Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Эта задача гармонично сочетается с 14-й статьей Конституции РК, где провозглашается равенство всех граждан, независимо от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и убеждений. В этом русле строит свою работу Ассоциация еврейских национальных организаций РК «Мицва», руководит которой член Совета Ассамблеи народа Казахстана Александр Барон.

– Задача эта поистине многогранная, – считает Александр Иосифович, – но при этом, как верно заметил наш Президент, Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, истоки сильного государства – в семье, ведь именно в ней закладываются основы главных человеческих ценностей. И в этом плане нашей ассоциацией много делается. В частности, с 2009 года мы реализуем проект «Молодая семья», который несколько лет назад приобрел международный статус. Его девиз – «Сильная семья – сильное государство».

– Как это осуществляется на деле?

– Мы ежегодно проводим выездной лагерь-семинар в одной из зон отдыха на Капшагае, который, кстати сказать, работает и в эти дни, где собралось порядка 70 молодых семей с детьми из различных городов Казахстана, кроме того, к нам приехали гости из Узбекистана и России. Наряду с патриотической работой, мы проводим там мероприятия, связанные с различными аспектами семейной жизни. Каждая семья выступает как команда, которая должна показать в состязаниях, что она действительно сильная и дружная. Соревнования эти проходят не только в плане демонстрации физической подготовки, но и интеллектуального характера. При этом ни в коем случае не забываются нацио­нальные ценности.

В итоге все это, во-первых, укрепляет семью, ведь, что греха таить, некоторые родители видят своих детей только спящими, а здесь папы и мамы много времени проводят с ними вместе. Во-вторых, порой в лагере происходят неожиданные открытия, например, что не только папа или мама прекрасно танцуют, но и дети обладают незаурядными способностями. И, в-третьих, молодые семьи начинают дружить между собой. Другими словами, мы выстраиваем целую сис­тему, где главными являются семейные ценности.

– А межнациональных семей много?

– Безусловно, вообще сейчас мононациональных семей крайне мало – как правило, это смешанные браки. У нас, например, встречаются еврейские семьи с очень глубокими «казахскими корнями».

– То есть семья – это отражение нашей жизни.

– Это наше зеркало. Надо сказать, что этим летом у нас работал и лагерь для подростков, которых в силу переходного возраста считают самой сложной категорией молодежи. Но мы поставили этих «неуправляемых» в экстремальные условия – отправили в современный кемпинг, где они переправлялись через горные реки, стреляли из лука, ходили в походы, учились ставить палатки и разводить костры... При этом ребята на деле познавали, что такое настоящая дружба. Причем за все время не было ни одного конфликта!

Это был лагерь с патриотическим уклоном. Мы говорили о том, что такое Родина, почему ее надо любить и как уметь защищать. И мне кажется, нам удалось посеять в этих юных душах семена добра и любви к своему краю.

– Александр Иосифович, согласитесь, что существование любого этнического сообщества внутри полиэтнического государства заставляет выстраивать определенную тактику поведения. Для вас это составляет какие-то сложности?

– Вы знаете, в связи с этим у меня возникают некие поэтические аналогии. Вот, скажем, раньше ходили на парусных судах, где каждый парус выполнял определенную роль. В итоге это приводило к тому, что корабль шел нужным ему курсом. Мне кажется, что многонациональное государство подобно такому судну, где каждый парус, то есть каждая национальность играет свою роль для того, чтобы все вместе мы уверенно шли вперед, не сбиваясь при этом с курса.

И еще одна аналогия – грани драгоценных камней. Ведь чем больше граней у камня, тем он красивее, тем причудливей игра света, и тем этот камень дороже. Умение использовать преимущества полиэтнического государства – это большое искусство, которым в совершенстве владеет наш Президент. Более того, я глубоко убежден, что эта полиэтничность дает нашему Казахстану целый ряд преимуществ. Ну а если говорить с житейской точки зрения, то, согласитесь, приятно оказаться за столом, на котором выставлены многочисленные блюда, приготовленные представителями разных народностей.

Возвращаясь к работе нашей ассоциации, надо отметить, что у нас есть и проект «Венок танцев», участники которого изучают культуру танца различных этнических групп, живущих на территории Казахстана. Эту танцевальную культуру мы пропагандируем не только внутри страны, но и за рубежом. Вот, скажем, в прошлом году мы с ребятами ездили в Иерусалим, где проходил международный детский музыкальный конкурс, на которым мы взяли почти все призы. И что самое интересное, мы взяли Гран-при за исполнение казахского танца, что имело огромный успех! А еще победила наша песня из пяти куплетов, где каждый куп­лет исполнялся на разных языках – казахском, русском, английском, идише и иврите…

Мы показывали наше искусство и в Америке, выступали в Бостоне и Нью-Йорке, и это тоже был фурор. Там мы записали диск с песнями композитора Эдуарда Богушевского. Он бывший алматинец, сейчас живет в Бостоне. Презентация диска явилась крупным музыкальным событием, о котором рассказывали по телевидению и писали газеты. Причем, я подчеркиваю, везде за границей о нас говорили как о представителях Казахстана.

– Не еврейской общины?

– Ни в коем случае! Мы представляли многонациональный Казахстан, о котором за рубежом отзываются с большим уважением.

– Не могу не спросить еще вот о чем – ваша ассоциация много делает и для сохранения общей исторической памяти.

– Мы действительно уделяем большое внимание истории евреев, и не только евреев на территории современного Казахстана. Сейчас мы ставим вопрос шире – на территории Центральной Азии. Наша ассоциация провела уже 7 конференций по этой теме, причем исследования сконцент­рировались в нескольких направлениях, и на первый план вышла история эвакуации беженцев во время Второй мировой вой­ны, потому что именно в это время огромное количество людей было вынуждено при­ехать в Казахстан. Ведь тогда численность Казахстана возросла чуть ли не вполовину. Кроме того, как известно, сюда были эвакуированы также заводы, фаб­рики, научные институты, театры, здесь работал знаменитый ЦОКС – Центральная объединенная киностудия.

Я считаю, это ярчайший пример гражданского отношения к страдающим со стороны казахского народа. Это именно тот национальный патриотизм народа Казахстана, который приютил у себя, не дав умереть от голода, огромное количество людей. В связи с этим мы постоянно получаем благодарственные письма буквально со всего света – из Америки, Канады. Недавно, например, пришло письмо со стихами из Польши, прославляющими нашу казахстанскую землю. И это очень приятно.

Нас также интересует история Великого Шелкового пути, потому что на пути его следования были раскопаны как минимум две синагоги, одна – XI века под Кызылордой, другая – II века под Туркестаном. И это вполне логично, потому что по Великому Шелковому пути странствовали люди разных вероисповеданий.

– И эта древняя история свидетельствует, что уже на заре цивилизации было понимание того, что выгоднее не воевать, а сотрудничать. Хотя сейчас во многих странах вновь пытаются разыграть национальную карту. В связи с этим, как вы считаете, что надо делать, чтобы, воспитывая уважение к собственной нацио­нальности, не впасть в опасность национальной исключительности?

– Мне кажется, в нашей стране в этом плане огромную роль играет Ассамблея народа Казахстана, вся работа которой направлена на то, чтобы объединить народ Казахстана, сделать его монолитным, чтобы не осталось «белых пятен» незнания. Ведь если за одним «круглым столом» встречаются представители различных этносов и могут свободно говорить на различные темы, отстаи­вая, если надо, свои позиции, понимая при этом, что среди них нет исключительных, «назначенных сверху», чтобы быть главнее других, это дорогого стоит. Мы уже жили в системе «старшего брата» и помним, чем это закончилось. Поэтому сейчас все вместе на равных строим новый Казахстан, который сегодня по многим параметрам является лидером на постсоветском пространстве.

Мы провели несколько семинаров для учителей средних школ на тему «Толерантность и руки Холокос­та», где на исторических примерах рассказывали, к чему приводит отсутствие толерантности в обществе, когда из-за этого реки вмес­то воды были наполнены кровью. И нас радует, что в нашем Казахстане делается все, чтобы не нарушался межнациональный баланс, который сложился в обществе. Мы понимаем, что двигаться вперед можно только сообща, дружно, веря в то, что впереди только счастливые горизонты.



