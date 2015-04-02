Александр Корешков: Мы будем упорно работать на результат

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В составе сборной Казахстана Александр Корешков выступал на чемпионатах мира и олимпиадах. В последнее время работал в казахстанской федерации хоккея, занимался подготовкой отечественных команд к участию в международных соревнованиях. Является генеральным менеджером мужских сборных Казахстана – от юниорской до взрослой. Александр Геннадьевич ответил на вопросы пресс-службы столичной команды.
– Что ощущаете после назначения на пост президента хоккейного клуба «Барыс»?
– Это огромная ответственность и большая честь – руководить таким клубом с такими богатыми традициями. Тем более что это не только команда «Барыс», но и «Снежные барсы», «Номад», женская команда «Томирис» и детско-юношеская спортивная школа. То есть, можно сказать, это большой хоккейный организм по воспитанию игроков для сборных команд Казахстана всех возрастов. Я благодарен попечительскому совету за доверие и приложу все усилия, чтобы его оправдать.
– Перед вами уже поставили какие-то конкретные задачи по дальнейшему развитию клуба или они будут сформированы после того, как более или менее определятся составы всех команд, входящих в него?
– Вы правильно говорите, пока детальных задач по «Барысу» нет. Главное, как и любой руководитель, я должен создать внутри клуба нормальную, здоровую атмосферу, безо всяких интриг. Все мы, как единый механизм, должны работать на результат. Ведь посмотрите, какие сейчас шикарные условия созданы для хоккеистов. В бытность игроками, мы о таком могли только мечтать.
Сейчас благодаря вниманию руководства нашей страны идет бурное развитие хоккея. В Казахстане хоккей развивается повсеместно, строятся хоккейные модули и дворцы. Новая арена в Астане, рассчитанная на 12 тысяч человек, и вовсе сможет принимать международные соревнования любого уровня, вплоть до Олимпийских игр. Главное, что усилиями федерации хоккея с шайбой, клубов обеспечена массовость и популяризация хоккея, и это принесет свои плоды.
– Принцип «Барыс» равно сборная Казахстана сохраняется?
– Безусловно! По-другому и быть не может. «Барыс» и сборная Казахстана неразделимы. Другого пути у нас сейчас нет. Нам нужно, чтобы хоккеисты национальной команды получали игровую практику высокого уровня. И КХЛ для этого идеально подходит.
– Обязанности генерального менеджера сборной Казахстана с вас не снимали?
– Нет, я по-прежнему занимаю эту должность. Уже давно ведется серьезная подготовка к предстоящему чемпионату мира. Четвертого апреля хоккеисты приступают к учебно-тренировочным сборам. У нас сейчас стоит задача собрать оптимальный, максимально расширенный состав. Чтобы тренерский штаб мог выбирать, кто поедет, кто останется. Планируем, что помимо хоккеистов «Барыса» к нам присоединятся пять человек из Усть-Каменогорска, четыре из Павлодара, из Караганды полная пятерка, один из Рудного.
– В прессе в последнее время появлялись высказывания о том, что из-за отсутствия новых контрактов с «Барысом» не все его казахстанские хоккеисты поедут играть за сборную. Что скажете по этому поводу?
– Смотрите, какая ситуация. У ребят контракты до 30 апреля. Так? Так! К тому же, когда кого-то подписывают в «Барыс», в первую очередь рассматривается возможность игрока выступать за сборную Казахстана. Поэтому я считаю правильным, что новые контракты с казахстанскими игроками нужно подписывать после чемпионата мира. Он завершится 25 апреля. Более того, выступление в рядах команды своей страны хоккеист должен воспринимать как большую честь, и вопрос торга тут не уместен.
– Ожидаются ли какие-то грандиозные перемены в клубе в связи со сменой первого руководителя?
– Грандиозных перемен не будет. Сегодня у меня первый полноценный рабочий день в «Барысе». Пообщаюсь с коллективом, узнаю, кто хочет или не хочет работать дальше. Мне поручено внести предложение по организационной структуре клуба, чтобы повысить результативность работы на всех участках, в том числе усилить коммерческую составляющую деятельности клуба. Это в том числе связано с тем, что в новом сезоне клуб будет выступать на новой 12-тысячной ледовой арене.
– Вернемся к ситуации в основной команде клуба – «Барысе». У большого количества игроков контракты заканчиваются 30 апреля. Есть уже понимание, кто останется и на следующий сезон?
– Мне нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации. Я знаю, у кого заканчиваются контракты. Но мне надо пообщаться с ребятами, выслушать мнение тренерского штаба и потом уже с попечительским советом согласовывать каждую кандидатуру. Считаю, что основным показателем для ребят должно быть успешное выступление в составе сборной Казахстана.
– Есть пара хоккеистов, которые не относятся к сборной Казахстана, но за будущие контракты которых очень переживают болельщики – это Найджел Доус и Ян Лацо. По ним тоже пока ничего сообщить не можете?
– Повторюсь, что мне нужно время, чтобы принять все дела. Пока эти вопросы открытые. Однако еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что все зависит не только от моего мнения. В таком глобальном национальном спортивном проекте, как «Барыс», все важные решения должны приниматься и принимаются коллегиально, сообща. То есть будет учитываться мнение тренерского штаба, будут проходить заседания попечительского совета, после чего и вынесут решения по каждому игроку.
– В ближайшие дни в рамках сборной Казахстана вы как генеральный менеджер приступите к непосредственной работе с главным тренером национальной команды Андреем Назаровым. Каково ваше мнение о нем?
– Андрей Назаров – очень опытный специалист. У него богатая биография в качестве хоккеиста, много играл в НХЛ. Тренерский опыт у него также солидный, привлекался в штаб сборной России, добивался результатов на клубном уровне. Могу сказать, что мы с Анд­реем Назаровым будем работать не только в сборной Казахстана, но и в «Барысе». Еще раз повторю, что «Барыс» и сборная Казахстана неразделимы. И мы все должны упорно и слаженно работать на результат. Считаю, что сейчас нужно активнее привлекать молодых казахстанских игроков.
– Кстати, о молодых игроках. Болельщики активно обсуждают назревший, по их мнению, вопрос смены поколений в казахстанской сборной. Каков взгляд изнутри на эту тему?
– Перед сборной Казахстана всегда стоят самые высокие цели. Какой бы это ни был матч, задача – выходить и играть на победу. Вопрос смены поколений, о котором вы говорите, есть. У нас действительно немного возрастная команда. Но у нас есть отличный задел в виде юниорской, молодежной, студенческой сборных, которые показывают сейчас достойные результаты и хорошую игру. У нас есть резерв и мы будем его наращивать.

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