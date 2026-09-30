Александр Коробов завоевал «бронзу» Азиады в гребном слаломе

Он выступил в финале мужской байдарки-одиночки и показал результат 94,48 секунды.

Фото: НОК

Казахстанский спортсмен Александр Коробов стал бронзовым призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония) в соревнованиях по гребному слалому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Коробов выступил в финале мужской байдарки-одиночки и показал результат 94,48 секунды, заняв третье место.

Победу одержал представитель Китая Ху Чжаошань, преодолевший дистанцию за 91,41 секунды. Серебряную медаль завоевал японец Юки Танака с результатом 92,87 секунды.