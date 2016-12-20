Александр Тараков возглавил РГУ "Қоғамдық келісім"
Талгат Исенов
Распоряжением Главы государства Александр Тараков назначен директором республиканского государственного учреждения "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Александр Тараков на этом посту сменил Наталью Калашникову, которая освобождена от должности директора РГУ "Қоғамдық келісім" другим распоряжением Президента.
Трудовая деятельность Таракова началась в 1983 году. Большая часть работы в журналистике прошла в редакции "Казправды".
С 2007 по 2011 и с января 2014-го по октябрь 2016 года он возглавлял АО "РГ "Казахстанская правда", затем был назначен заместителем председателя правления.