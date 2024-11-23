Александр Зацепин поздравил Казахскую национальную консерваторию с 80-летием

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По этому случаю Александр Зацепин — один из самых известных композиторов, автор музыки к культовым фильмам «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» — направил тёплые поздравления и отметил вклад альма-матер в свою карьеру.

«Я поступил в 50-х годах. Учился у Евгения Григорьевича Брусиловского. Профессура была очень хорошая и интересная. Познакомился здесь со многими людьми, с которыми дружил — композиторы Рахмадиев, Мендыгалиев, Мухамеджанов. Я же пришел учиться только с музыкальной школой, больше ничего не заканчивал, и меня всему научили именно в этой консерватории. Спасибо большое! Вспоминаю её всю жизнь», — сказал Александр Сергеевич.

Путь композитора в большое искусство начался именно в Алматы. Здесь он обучался композиции и фортепиано, делал первые шаги на киностудии «Казахфильм» и написал музыку к фильму «Наш милый доктор» (1958), что стало его первым успехом.

За 80 лет Казахская национальная консерватория воспитала множество выдающихся музыкантов. Среди её известных выпускников: Бибигуль Тулегенова, Алибек Днишев, Алан Бурибаев, Абзал Мухитдинов, Нуржамал Усенбаева, Медет Чотабаев и многие другие, включая самого Александра Зацепина.

В честь 80-летия Казахской национальной консерватории организован масштабный марафон из более чем 30 мероприятий. 3 декабря на сцене Дворца Республики состоится гала-концерт, а завершится торжественное празднование гранд-финалом 20 декабря в Большом концертном зале им. Е. Рахмадиева.