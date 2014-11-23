Александру Лукашенко сделали операцию

Причиной плановой операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко был госпитализирован в Республиканский клинический медицинский центр УДП РБ. Операция прошла успешно.
"Операция была плановой, но из-за плотного, насыщенного графика президента Беларуси провести ее ранее не представлялось возможным. В настоящее время президент Беларуси чувствует себя удовлетворительно. Он находится в своей загородной резиденции. Для реабилитации понадобится 3–4 дня", – заявила пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт. "Свои обязанности президент выполняет в полном объеме", – добавила она.