Кадровые назначения
Алексей Калайчиди возглавил Отдел безопасности и правопорядка Администрации Президента РК
Распоряжением Главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Калайчиди Алексей Дмитриевич родился 3 января 1963 года. В 1985 году окончил Фрунзенский политехнический институт, в 1990 – Высшие курсы МВД СССР, в 2008 – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в июле 1985 года мастером спецуправления №93 г.Токмак Киргизской ССР, затем работал инженером в государственном проектном институте «Южгорсельпроект» г.Шымкент.

Службу в органах внутренних дел начал с апреля 1990 года оперуполномоченным уголовного розыска Абайского РОВД Чимкентской области. Последовательно прошел все ступени карьерной лестницы в системе административной полиции: инспектор, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в ДВД Южно-Казахстанской области и центральном аппарате МВД.

В 2005-2006 годах руководил юридической службой МВД, а также инспекцией по личному составу. С ноября 2006 года по март 2008 года заместитель начальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе.

С 2008 года работал в Администрации Президента: инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы.

В июне 2016 года распоряжением Главы государства был назначен заведующим Отделом правоохранительной системы.

С января 2019 года был заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет» и 5 юбилейными медалями.

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