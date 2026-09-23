Алексей Луценко оформил золотой дубль и стал шестикратным чемпионом Азиатских игр

Фото: Владислав Семенов

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал вторую золотую медаль на XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Лидер национальной сборной Казахстана стал победителем мужской групповой гонки по велоспорту на шоссе на дистанции 160,5 км.

Луценко финишировал первым с результатом 4 часа 13 минут 11 секунд. Сборная Казахстана заняла сразу две верхние ступени пьедестала. Серебряную медаль завоевал Евгений Федоров, уступивший Луценко 1 минуту 58 секунд.

"Бронза" досталась представителю Японии Юхе Тодоме. Еще один казахстанец Николя Винокуров завершил гонку на седьмой позиции. Для Алексея Луценко это уже второе "золото" нынешних Азиатских игр. Ранее, 20 сентября, казахстанец выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 41 минуту 24,05 секунды и опередив ближайшего соперника более чем на полторы минуты. Таким образом, Луценко оформил золотой дубль Азиады-2026 и довел число побед на Азиатских играх до шести.

Казахстанский велогонщик выступает на Азиаде в четвертый раз. Свое первое "золото" он завоевал в 2014 году в Инчхоне в индивидуальной гонке. На Играх 2018 года в Джакарте Луценко выиграл сразу две золотые медали — в индивидуальной и групповой гонках. В Ханчжоу-2022 он вновь стал чемпионом в индивидуальной гонке, а также завоевал серебро в групповой гонке.

Теперь в Японии спортсмен добавил к своей коллекции еще два "золота". Особенно символично, что Луценко вновь стал сильнейшим именно в групповой гонке: ранее эту дисциплину на Азиатских играх он выигрывал в 2018 году. По итогам мужской групповой гонки Казахстан завоевал сразу две медали — золото Алексея Луценко и серебро Евгения Федорова.