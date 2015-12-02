Алексей Ни: Казахстан подтвердил реноме державы в тяжелой атлетике

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Наставник национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни подводит итоги мирового первенства, на котором наши соотечественники заняли итоговое третьем место в общем зачете, передает Kazpravda.kz"Данный чемпионат мира являлся для нас генеральной репетицией перед грядущей Олимпиадой в Рио. Очень приятно, что мы в очередной раз доказываем свою состоятельность и подтверждаем, что по праву являемся одними из законодателей моды в мировой штанге. Мы на этом чемпионате мира выполнили сразу несколько важных задач. Во-первых, впервые в истории сборная Казахстана завоевала все 10 лицензий на Олимпиаду. А во-вторых, достигли цели и заняли третье место в общем зачете. К тому же мы проверили ближайший резерв национальной сборной, выступлением молодежи в основном лично я остался доволен", – говорит нашему изданию Алексей Ни.Также именитый наставник отметил, что в Хьюстоне наша команда могла рассчитывать и на большее, однако, по объективным причинам сделать этого не смогла. "Олимпийские чемпионки – Майя Манеза и Светлана Подобедова не показали все свои способности, но ничего, у них будет такая возможность в следующем году на главных стартах планеты. После продолжительного перерыва нелегко вновь войти в колею и продемонстрировать всю свою мощь. В Рио-де-Жанейро будет настоящая "война", поэтому всем спортсменам, кто отправится на Игры, необходимо будет демонстрировать на помосте максимальный результат", – сказал Ни.Рассказал Алексей Геннадьевич и о судействе чемпионата мира, которое у болельщиков и специалистов в некоторых эпизодах вызвало нарекание. "В определенных моментах судейство действительно оставляло желать лучшего. Казахстан стремительно ворвался в когорту сильнейших держав мировой тяжелой атлетики, и некоторым, возможно, это не особо нравится. Знаете, мой девиз – никогда не пенять на судейство. Будем думать, делать выводы и стремиться к тому, чтобы в будущем наши спортсмены не давали повода себя засудить", – сообщил нам Алексей Ни.Напомним, на мировом первенстве сборная Казахстана выиграла 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.