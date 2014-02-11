Алексей Полторанин себя еще покажет

Одним из первых среди казахстанцев, принявших участие в розыгрыше олимпийских медалей, стал конькобежец Дмитрий Бабенко. Он участвовал в забеге на 5 000 м. Наш атлет выступал в паре с россиянином Александром Румянцевым и показал в итоге 15-е время среди 26 участников.

Кому-то данный результат может показаться не таким уж и существенным, но на самом деле он весьма и весьма высокий. Дмитрий выложился полностью, на данный момент это один из лучших его показателей. Просто в этой дисциплине нынче нет равных голландцам, которые и заняли три первых места. А сильнейший среди них – Свен Крамер – при этом еще установил первый на нынешних Играх олимпийский рекорд.

Кстати, первым, кто завоевал «золото» Сочи, стал американский сноубордист Сэйдж Котсенбург, который победил в новой для Игр дисциплине – слоупстайле.

На следующий день пос­ле официального открытия Олимпиады казахстанские спортсмены выступили в пяти дисциплинах. Помимо Бабенко на старт в скиатлоне (лыжные гонки) на 15 км вышли и наши девушки. Елена Коломина показала 40-й результат, Анастасия Слонова – 41-й, а Татьяна Осипова финишировала 57-й.

В биатлонном спринте на 10 км соревновались 4 казахстанца. Лучший результат показал Ян Савицкий, ставший 43-м. Сергей Наумик занял 59-е место, Антон Пантов – 80-е, а Диас Кенешев – 87-е. В квалификации прыжков на лыжах со среднего трамплина участвовали Алексей Пчелинцев и Марат Жапаров. Они, к сожалению, но вполне прогнозируемо, не смогли выйти в следующий круг, заняв соответственно 46-е и 49-е места.

Не менее насыщенным стал и второй соревновательный день. Первыми из казах­станцев на старт скоростного спуска выходили горнолыжники Игорь Закурдаев, Дмитрий Кошкин и Мартин Хубер. Подвигов от них мы не ожидали, но за результатами следили. Игорь в итоге занял 33-е место, Мартин – 42-е и Дмитрий – 43-е.

Особый интерес как у зрителей, так и у специалистов вызвал забег на 30 км в скиат­лоне, где выступал лидер сборной Казахстана Алексей Полторанин. Поначалу нашего лыжника не было в заявке, но позже стало известно, что он все же выйдет на старт и, более того, поборется за призовое место.

Борьба была беспощадной. Первые 15 км классическим ходом он пробежал отменно, завершив эту дистанцию в лидерах. Но вот дальше темп бега (коньковым ходом) заметно снизился. Полторанин предпринимал попытки вновь включиться в борьбу, но не получалось. В итоге казахстанец финишировал лишь 16-м. Он был настолько расстроен этим результатом, что даже не смог прокомментировать свое выступление.

Однако казахстанские болельщики знают: Алексей способен на большее – и верят в него. Эта поддержка поможет ему в дальнейшем, особенно учитывая тот факт, что впереди у Полторанина будет еще несколько коронных стартов.

Победителем же на этой дистанции стал швейцарец Дарио Колонья, преодолевший 30 км за 1 час 8 мин. и 15,4 сек. Кстати, после этой гонки возник и первый олимпийский скандал. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, занявший 3-е место, по мнению россиян, на финише пересек траекторию движения их спортсмена Максима Вылегжанина и лишил того шансов стать призером Игр.

Жюри признало Сундбю виновным, но неумышленно, а поэтому вынесло ему письменное предупреждение и не пересмотрело результаты гонки. Хозяева соревнований приняли решение подать апелляцию в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Еще один комплект наград в этот день был разыгран в женском биатлоне на дистанции в 7,5 км. Победительницей стала спортсменка из Словакии – экс-россиянка Анастасия Кузьмина. Лучшей из казах­станок была Елена Хрусталева, которая показала 57-й результат. Далее расположились Дарья Усанова – 58-я, Галина Вишневская – 64-я и Марина Лебедева – 73-я.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, наш специальный корреспондент, Сочи