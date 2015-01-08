Спорт

Алексей Полторанин вошел в Топ-10 на гонке преследования "Тур де Ски"

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин стал восьмым на дистанции 25 км гонки преследования свободным стилем на пятом этапе "Тур де Ски", входящем в зачет Кубка мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Полторанин стартовал в состязании с высокого пятого места – в соответствии с положением в "Тур де Ски" – после четырех предыдущих этапов. Казахстанец отстал от возглавившего группу норвежца Петтера Нортуга на 26,5 с. Также впереди Полторанина расположились: еще один норвежец Мартин Сундбю (+25 с), россиянин Евгений Белов (+20,1 с) и Калле Халфварссон из Швеции (+12,9 с).

С самого начала дистанции казахстанец попытался отыграть преимущество лидирующего квартета, но это удавалось только первые 700 м – с 26,5 сократил дефицит до 22,9 с. В дальнейшем Полторанин только увеличивал разницу с лидерами, дав догнать себя Дарио Колоньи из Швейцарии: на старте Алексей имел превосходство почти в 30 с, но к 7-му км дистанции дал настичь себя сопернику.

К 17-му км к дуэту Колоньи и Полторанина добавились еще трое лыжников: Алекс Харвей (Канада), Даниэль Рихардссон (Швеция) и Никлас Дирхау (Норвегия). Лидирующий квартет в лице Сундбю, Белова, Нортуга и Халфварссона увеличил отрыв от ближайших преследователей почти до двух минут.

Победителя забега выявил финишный спринт. Петтер Нортуг не оставил шанса конкурентам. Вторым финишировал Калле Халфварссон, Мартин Сундбю – третий. Полторанин стал восьмым.

В этом году "Тур де Ски" состоит из семи этапов, которые пройдут в течение 9 дней – с 3 по 11 января. В 4-й соревновательный день Полторанин выиграл забег на 10 км классическим стилем. Следующий этап состоится в субботу, 10 января, в итальянском Валь ди Фиемме. В рамках соревновательного дня пройдут забеги с массовым стартом классическим стилем – на 10 и 15 км (для женщин и мужчин).

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