Алексей Цой назначен вице-министром здравоохранения и соцразвития РК

Общество
Ксения Воронина
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2014 года Цой Алексей Владимирович назначен вице-министром здравоохранения и социального развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Чимкенте (ныне Шымкент). Окончил с отличием факультет лечебного дела Южно-Казахстанской государственной медицинской академии (2001), врач; юридический факультет Института международного права и международного бизнеса "Данекер" (2007), юрист. Аспирант Казахской государственной медицинской академии. Кандидат медицинских наук. Прошел докторантуру в РГП "Национальный научный медицинский центр".

С ноября 2011 до назначения вице-министром занимал должность главного врача ГКП на ПХВ "Городская больница №1" в Астане.

Ранее занимавший пост вице-министра здравоохранения и социального развития Казахстана Серикбол Мусинов освобожден от должности согласно поданному им заявлению.

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