Ален Делон под прикрытием

Мой старший сын – очкарик. У нас это наследственное, но как-то избирательно. В поколении выше обязанность носить очки пала на меня, минуя моего старшего брата; так же случалось и у пращуров – рок плохого зрения выбирал кого-то одного из сиблингов.

То, что ребенок видит не очень, выявилось случайно, под моим напором пройти обследование у окулиста. И как чувствовала – есть огрехи, а именно астигматизм. Удостоверившись у двух окулистов, что ношения очков нам не избежать, смирилась: ну что ж, было бы глупо рассчитывать, что от близорукой матери кто-то из детей не унаследует проблем с глазами.

Носить очки сын отказался наот­рез. Учитывая, какой он непоседа, неудивительно: «стеклышки» мешали резвиться во всю прыть. Снимать очки строго возбранялось, тут я была непреклонна, но ребенок, очевидно, страдал от неудобств. Уверял, что все плывет, голова кружится.

Несмотря на протесты, очки удавалось удерживать на месте. За три года оправу и диоптрии мы сменили трижды: зрение то выравнивалось, то проседало от «плюса» в «минус». Но внезапно – ура! – мы добились положительной динамики и вышли почти на 100%.

Дожать капризный астигматизм нас отправили на аппаратное лечение.

Можно, конечно, выбрать очки, поносить их еще полгода, тоже должно помочь. И мой сын, паренек с неизбывной ленцой, хотел именно этого. Рассудил: чего ради целых 10 дней ездить на другой конец города, если можно выбрать новую модную оправу (прежняя сначала бесследно канула в раздевалке бассейна, а потом внезапно обнаружилась разломанной пополам в ящике с лего) и пощеголять перед друзьями-товарищами свежим имиджем.

Побыть франтом я не дала. Потому что по себе помню, что очки – это все же определенный блокиратор: купаний, загораний, прыгов-скоков. Про ношение очков зимой вообще молчу: зайдешь с улицы, и все – ты крот! Белая пелена застит глаза, окружающие, часто такие же очкарики, понимающе хихикают.

А как было неудобно носить очки вместе с маской! Не знаешь, куда ее деть – то ли спустить ниже и дышать носом, чтобы воздух не уходил под стекла; то ли, наоборот, натянуть под самые ресницы, придавив очками и дышать уже как придется.

Ну и, чего греха таить, раньше к близорукому относились не как к человеку с изюминкой и способному очками обыграть образ, а просто как к очкарику. Меня как-то мальчишки так обозвали, что пару недель я снимала очки перед школьными воротами и мучительно щурилась на дос­ку, стесняясь надеть их даже среди своих. И это еще они у меня были с тонкой оправой. А парень из параллельного класса носил толстенные линзы «хамелеон», закрывающие пол-лица, в «меховой», как говорится, оправе. Он был отличником, но не занудой, очки носил с детского сада, а потому никто его уже не задирал. Но вот когда на выпускном эти очки снял, оказалось, что сам-то он – Ален Делон настоящий. Мы с девчонками тогда никак не могли взять в толк: ну как же можно было так портить себя очками все эти годы?! А может, это был расчетливый план его родителей, дабы подросток не отвлекался от учебы под натиском девичьих взглядов? В общем, загадка.

Сейчас, конечно, редко кто из детей додумается подколоть ровес­ника на этой почве. Очки носят «нулевки» – это действительно модно, выбор оправ огромен. И мне самой нравится, как подростки стильно выглядят в удачно подобранном аксессуаре. Но все же, если есть возможность избежать ношения очков, стоит это сделать – на мир надо смотреть здоровыми глазами.