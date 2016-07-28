Так решила Валентина Пайгильдина, после того как по состоянию здоровья не могла больше заниматься отделкой квартир. Тем более что два старших сына уже женаты и живут отдельно, а младший окончил начальную школу, и больше нет необходимости корпеть вместе с ним над уроками. Первых своих каркасных кукол жительница села Аксу Сайрамского района училась делать по мастер-классам Елены Лаврентьевой. Так постепенно все свободное от домашних хлопот время стала посвящать изготовлению кукол. За год набила руку, научилась самостоятельно раскрашивать им лица, делать прически, шить наряды. Да так искусно, что ее стежки, сделанные при помощи обыкновенной иголки, не отличишь от машинной строчки!

Следующим шагом стала работа с папье-маше. Проволочный каркас, голова, руки-ноги из папье- маше, а тело – непременно тряпичное, чтобы придать кукле мягкость и движение. На первую игрушку из папье-маше у мастерицы ушло меньше недели. Каждую свободную минуту бралась за работу, так не терпелось скорее увидеть результат. Когда только брала в руки приготовленную кашицу из бумаги и клея, мечтала сделать девочку. А получился китаец.

– Теперь-то я точно знаю, что не стоит наперед загадывать, что получится, – говорит В. Пайгильдина. – Это решаю не я. Такое ощущение, что моими руками руководит кто-то, настолько непредсказуемым получается результат. Моим рукам не удается создать задуманный образ. Кукла делает сама себя, что ли. И совершенно точно, у каждой из них есть душа. Смотрите, как у этой живо блестят глазки, а вон у той такая лукавая улыбка! Кажется, еще чуть-чуть и они заговорят.

А еще В. Пайгильдина заметила, что ее собственное настроение непременно сказывается на выражении глаз и улыбке куклы, которую она в этот момент делает. Ей плохо, кошки на душе скребут – у кукол сочувствующий взгляд, а если переполняют радостные эмоции – и у них глаза смеются.

Возможно, поэтому мас­терица наотрез отказывается лепить образ конкретного человека, о чем ее нередко просят друзья и просто знакомые, хоть раз увидевшие ее куклы. Да и создает своих кукол она без эскизов, все происходит как-то само по себе, спонтанно. Когда очередная кукла готова, мастерица придает ей черты лица, вырисовывая морщинки, глаза и губы. А затем подбирает прическу и одежду. Создание гардероба тоже отнимает немало времени. Каждая деталь туалета должна работать на создание образа, его завершенность и целостность. Только такая кукла заставляет завороженно смотреть и любоваться.

Куклы В. Пайгильдиной нравятся не только детям, скорее, взрослым даже больше, чем детям. Сама же она их считает своими детьми, поэтому так тяжело с ними расставаться. Для нее очень важно, чтобы они попали в хорошие руки. Чтобы им отвели в доме лучший уголок, смотрели за ними, не позволяли обрастать пылью и уж не дай бог руки-ноги не оторвали. Ей кажется, что эта боль передастся и ей.

Работа над каждой кук­лой длится от недели до месяца. Домашние поддерживают Валентину в ее увлечении. Нередко, когда она берется за новую кук­лу, муж нет-нет да и позвонит с работы, чтобы полюбопытствовать, что там за образ вырисовывается. Интересуются очередным твореньем и сыновья. Но главную ставку Валентина делает на подрастающую внучку.

Ксении пока только два месяца, и она еще не играет бабушкиными кук­лами, но сама мастерица все чаще задумывается над тем, что пришло время сотворить коллекцию известных сказочных персонажей. Первые такие экземпляры – Аленушка, Шут и Шарманщик – уже обживают место на полке. А Наталья параллельно осваивает искусство создания ростовых кукол, которые будут расти вмес­те с ее внучкой, наполняя ее детство теплом и доб­ротой.