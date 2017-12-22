​«АлЭС»: «цифра» совершенствует производство

С тех пор автоматизация и модернизация производственных активов Алматинского энергетического комплекса стали непрерывным поэтапным процессом. В последние же годы по мере расширения и усложнения производства, совершенствования управления всей технологической цепочкой темпоцифровка бизнес-процессов компании по всей вертикали и горизонтали ускорилась и вылилась в комплекс мер, которые назвали «Цифровыми преобразованиями для модернизации производства». Продиктованные производственной необходимостью усовершенст­вования продемонстрировали все преимущества управления при помощи IT-технологий и стали фактически основой цифровых преобразований всего Алматинского энергетического комплекса.

Начальник службы эксплуатации АО «АлЭС» Михаил Решетников в связи с этим сказал, что внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) техно­логическим процессом (ТП) позволило перераспределить материальные, энергетические и информационные потоки в соответствии с принятыми в компании критериями управления. Он же популярно рассказал и о принципах управления производством.

– В нашей компании АСУ ТП представлена тремя уровнями: верхним, средним и нижним, – пояснил специалист. – Верхний уровень – это серверы баз данных, пользовательские или так называемые автоматизированные рабочие места и инженерные станции; средний уровень – программируе­мые логические контрол­леры, которые обрабатывают данные, поступающие с датчиков, и управляют технологическими объектами по заданным алгоритмам работы. И третий – нижний уровень – образуют датчики, измерительные устройства, контролирую­щие управляемые параметры исполнительных механизмов. На этом уровне осуществляется согласование сигналов датчиков с входами устройств управления, а вырабатываемых команд – с исполнительными устройствами.

Уже удалось полностью автоматизировать такие производственные участки, как установка обратного ОСМОСа, схема теплофикации пункта приема тепла на ТЭЦ-1. По словам Михаила Решетникова, это важно, поскольку это база. Но это не все, так как ключевой задачей АО «АлЭС» сегодня является создание современного организационно-методологического обеспечения всех бизнес-процессов, что обеспечит лучшую интегрированность и управляемость общества.

– Сегодня именно цифровые технологии обеспечивают и с высокой вероятностью гарантируют точность, безотказность, оперативность процессов, исключают пресловутый человеческий фактор и повышают надежность, – продолжил разговор председатель правления АО «АлЭС», депутат маслихата города Алматы Нурлан Мухамед-Рахимов. – Для крупных промышленных комплексов, в том числе для энергетики, это является современным базовым требованием. Поэтому вопрос о дальнейшей цифровизации компании мы решали последовательно, в рабочем порядке, определив прио­ритеты. К настоящему времени многие службы и подразделения компании прошли или проходят фазу перевода на «цифру».

Важным этапом цифровизации для энергокомплекса стало приобретение в 2010 году программного обеспечения 1C:УПП. Это комплексное прикладное решение, которое охватывает все основные контуры управления и учета на предприятии. Как всякое программное обеспечение УПП постоянно совершенствуется.

– Важно, что наша УПП – это уникальная информационная система, которая тщательно проработана под специфику процессов нашей энергетической компании, – говорит Нурлан Мухамед-Рахимов. – Мы не ограничились типовыми решениями, поэтому до 80% типовой конфигурации УПП было модифицировано под процессы АО «АлЭС». И в дальнейшем мы продолжали работать над автоматизацией сложных процессов общест­ва, связанных с производством, техобслу­живанием и ремонтами многочисленных многокомпонентных объектов, автономным учетом производственных департаментов, регламентированным детальным планированием и бюджетированием, бухгалтерским учетом.

В компании осуществлялся тщательный мониторинг результатов внедрения 1C:УПП. Так, руководство компании отмечает ее важную роль в создании единой информационной системы и корпоративных правил управления и учета. Благодаря этому программному обеспечению произошла интеграция в едином информационном пространстве основных бизнес-процессов и учета, выросла эффективность и прозрачность. Отмечались и рост оборачиваемости запасов, повышение оперативности формирования регламентированной и управленческой отчетности.

Позитивно зарекомендовала себя и внедренная в 2010 году SCADA – система диспетчерского управления и сбора данных. SCADA хорошо справляется с хранением и аналитической обработкой информации в задачах диспетчерского контроля и управления. Система отвечает за анализ и контроль информации, поступающей от всех источников. Это позволяет обеспечить достоверной информацией все системы верхнего уровня.

Большим шагом в цифровую эру стало и введение в 2011 году АСКУЭ – Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Об этой системе наверняка слышали многие казахстанцы, ведь всем нам приходится следить за домашними электросчетчиками, чтобы платить за потребленную энергию. В АО «АлЭС» АСКУЭ позволяет вести автоматический сбор данных изменений со счетчиков электро­энергии с заданным интервалом, обрабатывать информацию, осуществлять оперативный конт­роль потребления и производства электроэнергии электростанциями АО «АлЭС», выполнять добрый десяток других функций, требую­щих абсолютной точности.

Еще одна цифровая новация – модуль 1С:ТОиР. Речь идет об управлении техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

– Этот модуль внедряется у нас с 2016 года и пока находится в процессе опытной эксплуатации, – пояснила менеджер по автоматизации бизнес-процессов Жанар Алтыбаева. – По нашим оценкам, он является самым гибким продуктом в этой сфере: 1С:ТОиР предназначен для специалис­тов по организации ремонта и обслуживания промышленного оборудования, а также для всех подразделений, имеющих какое-либо отношение к управлению активами предприятия, ремонту и обслуживанию. Многокомпонент­ная матрица 1С:ТОиР включает в себя такие задачи, как финансы и бухучет; логистика и снабжение; управление кадрами. Плюс в том, что этот модуль делает «прозрачной» структуру производственных активов. Ему по силам вести огромный архив нормативной и технической документации, рассчитывать графики планово-предупредительного ремонта, выписывать наряды на работы, вести учет работ. Образно говоря, 1С:ТОиР отправил в макулатуру «амбарную книгу».

Специалисты компании единодушно отмечают эффективность АСУ ТП – современного комплекса технических и программных средств. Он предназначен для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях и служит повышению эффективности производства, качества выпускаемой продукции за счет перераспределения материальных, энергетических и информационных потоков в соответствии с принятыми критериями управления.

– Мы прекрасно понимаем, что, запустив процессы модернизации и автоматизации производства, сегодня нельзя останавливаться, – говорит Нурлан Мухамед-Рахимов. – Тем более что шаг современных технологий ускорился с недавних двух лет до полугода. Технологии заставляют даже классические производства с глубокой историей, репутацией, наработанным опытом подчиняться им и шагать с ними в ногу. Безусловно, это затратный процесс, но необходимый, так как технологии обеспечивают рост эффективности бизнеса, прибыли, что приносит на каждый затраченный тенге кратную отдачу. Новые технологии помогают и повышению профессионального уровня персонала. Это в конечном итоге и отлаженные бизнес-процессы, усиление системы конт­роля, повышение производительности труда и эффективности деятельности всей компании.

Говоря о стоящих перед АО «АлЭС» задачах, Нурлан Мухамед-Рахимов обратил внимание на следующий интеллектуальный уровень цифровизации, когда интеграция управления производством объединяется в единое информационное пространство.

– На этом новом этапе произойдет создание центра методологии и автоматизации, будет внедрен электронный документооборот с акцентом на внутреннюю управленческую документацию, – с удовлетворением подчерк­нул председатель правления АО «АлЭС». – Таким образом, появится возможность непрерывного анализа бизнес-процессов и определения «узких мест» в работе.

Регламентирование, стандартизация бизнес-процессов и форм документов, непрерывное обновление справочников и нормативов – все это, несомненно, позволит Алматинским электрическим станциям успешно совершить переход на 1C:ERP – «Управление предприятием-2».