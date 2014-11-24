Альфа и омега казахстанской государственности Лаура ТУСУПБЕКОВА

Высокий международный форум, который проходит уже в третий раз, собрал в Астане наряду с казахстанскими депутатами парламентариев из России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, а также представителей международных организаций, специалистов и экспертов в области экономической интеграции.



Открыл конференцию председатель Мажилиса Парламента Казахстана Кабибулла Джакупов. Спикер Мажилиса, подчерк­нув историческое значение Дня Первого Президента Казахстана для нашей страны, отметил, что этот день имеет исключительно важное содержание.



– В этот день 23 года назад казахстанцы впервые реализовали свое суверенное право быть реальным источником власти, формировать власть и определять ее политику. Это день консолидации общества вокруг ценностей единства, созидания, экономической, политической и социальной модернизации, – сказал спикер Мажилиса.



Говоря о роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии страны, К. Джакупов акцентировал внимание представителей международной общественности на тех процессах, которые происходят в Казахстане под руководством Лидера нации.



– Историческая заслуга Первого Президента состоит в его созидательной деятельности по строительству экономически сильного, демократически развитого, социально ответственного государства, уважаемого партнера мирового сообщества. Особенно велика заслуга Первого Президента Казахстана в деле сохранения и укрепления мира и согласия как внутри страны, так и в региональном и глобальном масштабе, – отметил К. Джакупов.



Председатель Мажилиса назвал такие инициативы Главы нашего государства, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, добровольный отказ от четвертого по мощи ядерного арсенала, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, съезды лидеров мировых и традиционных религий, председательство в ОБСЕ и ОИС, стратегическим вкладом казахстанского Лидера в дело мира.

К. Джакупов отдельное внимание уделил современному экономическому развитию нашей страны.



– За годы независимости в Казахстане реализована успешная модель формирования сильной открытой экономики, именуемой сегодня экспертным сообществом «Казахстанским путем», – сказал спикер Мажилиса.



Среди основных составляющих этой модели К. Джакупов назвал формирование устойчивой финансовой, банковской, налоговой системы, постоянное поддержание благоприятного инвестиционного климата, индустриально-инновационное развитие приоритетных отраслей производства, масштабная государственная поддержка предпринимательства и частных инициатив, кардинальные реформы во всех ключевых отраслях.



Отметив актуальность новой экономической политики Президента Казахстана «Нұрлы жол», К. Джакупов подчеркнул, что Глава нашего государства делает все возможное для того, чтобы обратить риски и угрозы глобального кризиса в новые возможности и лучшие перспективы для Казахстана.



В числе неизменных приоритетов деятельности Первого Президента по политической модернизации страны председатель Мажилиса назвал развитие казахстанского Парламента. Как отметил спикер, парламентаризм за эти годы получил подлинное развитие, а казахстанская модель парламентаризма подтвердила свою эффективность.



Говоря об экономических интеграционных процессах, К. Джакупов выразил мнение, что 2014 год войдет в историю как год создания Евразийского экономического союза, год воплощения в реальность выдвинутой 20 лет назад инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



– Фактическое создание Евразийского экономического союза происходит в условиях драматического акта смены парадигмы мироустройства в сторону многополярности, одним из временных последствий которого является усиление глобальной нестабильности, – отметил председатель Мажилиса.



Председатель Мажилиса напомнил, что ЕАЭС создан на обусловленных национально-государственными интересами универсальных принципах равенства, добровольности, взаимной выгоды и учета прагматических интересов каждой страны-участницы. Казахстанская позиция исходит из принципа, что участие государств в интеграции должно служить стимулом для индустриализации национальных экономик, обеспечения людей работой, создания благоприятных условий развитию бизнеса:



– В этом контексте очевидно, что любые решения, законы, принимаемые нашими странами должны создавать благоприятные условия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы каждой из сторон на территории всего союза, на поддержку бизнеса и занятости, на углубление экономической интеграции, – добавил спикер Мажилиса.



Интеграционные усилия в одном направлении отнюдь не означают отказа от интеграции по другим векторам. Было подчеркнуто, что многовекторность является краеугольным камнем казахстанской внешней политики. К. Джакупов также напомнил, что Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев предложил партнерам по ЕАЭС поставить высокую планку – к 2050 году войти в первую тройку лидеров интеграционных объединений мира.



О том, что сегодня наша страна выходит на новый этап развития, в своем выступлении говорил председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Главой государства поставлена задача достижения уровня самых развитых государств мира.



– Мы отдаем себе отчет, что выполнение этой задачи будет происходить в сложнейших геополитических условиях. Как правильно отмечено в новом Послании Президента Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол», мир стоит на пороге глобальных испытаний, которые приведут к изменению всей его архитектуры, – сказал К. Токаев.



Спикер Сената подчеркнул, что глобальную экономику ожидают сильные потрясения, что может привести к снижению темпов экономического роста вплоть до новой рецессии. В результате геополитического кризиса более явственно проступает угроза разбалансировки системы международных отношений, основанных на положениях Устава ООН, что может повлечь за собой тяжелые последствия для безопасности и благополучия многих государств. Помимо турбулентности в мировой экономике, растет угроза международного экстремизма и терроризма, обостряются социальные проблемы, ухудшается экология, происходит эрозия нравственных ценностей.



В связи с этим практически для всех стран актуален поиск новой парадигмы развития и безопасности в условиях мирового кризиса.



– Глава нашего государства в своем Послании «Нұрлы жол» по существу дал ответ на главный вызов современности. Этот документ стратегической важности и международного значения, на мой взгляд, следует рассматривать как план комплексных реформ в условиях глобальной нестабильности. Задача же парламентариев состоит в качественном законодательном обеспечении этой уникальной антикризисной программы, – сказал К. Токаев.



Было отмечено, что успех социально-экономических реформ, укрепление внутриполитической стабильности и безопасности зависит не столько от формы политической системы, сколько от качества управления государством. Это показывает мировой опыт. Динамично развивающимися странами являются как президентские, так и парламентские республики, как конституционные, так и абсолютистские монархии. Но есть и немало примеров провала политических систем, в том числе относящихся к народным демократиям.



– Все это говорит о том, что решающее значение для обеспечения устойчивого развития имеет способность власти эффективно распоряжаться человеческими и природными ресурсами страны на благо народа, опираясь при этом на исторические традиции и культуру, – сказал К. Токаев, отметив, что в ареале СНГ наиболее оптимальной показала себя президентская форма правления.



В Казахстане же именно с институтом президентства, олицетворением которого является выдающаяся историческая личность, политик глобального масштаба Нурсултан Назарбаев, связывают все достижения: устойчивый экономический рост, развитие демократии, межнациональное согласие, социальное благополучие. Таким образом, с точки зрения исторического опыта, национального менталитета, а также геополитического положения наличие сильной президентской власти в Казахстане отвечает основным задачам стратегического развития нашего общества.



Вместе с тем Казахстан не топчется на месте и не зациклен на догмах, в стране осуществляется поэтапная политическая модернизация. В результате конституционных реформ 2007–2008 годов заметно возросла роль высшего законодательного органа страны, начат постепенный переход к президентско-парламентской форме правления по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».



– Как показывает опыт ряда стран, такая система, которую условно можно назвать смешанной или комбинированной, обеспечивает высокую устойчивость и эффективность государственного управления. Непременными условиями успешного функционирования этой модели является наличие сильного лидерства в лице Главы государства, зрелого гражданского общества и развитого партийного сегмента. Создание в нашей стране такой политической системы убедительно свидетельствует о наличии подлинной демократии, – сказал К. Токаев.



Важным ресурсом устойчивого развития в нашей стране считают и международную интеграцию. Вовлеченность в международное экономическое сотрудничество, развитие региональных интеграционных процессов неизменно входили в перечень важнейших приоритетов нашей страны. Квинтэссенцией усилий Казахстана в этом направлении была знаменитая инициатива казахстанского Лидера о создании Евразийского экономического союза, высказанная в Москве еще в 1994 году. Общий экономический потенциал ЕАЭС позволяет говорить, что этот проект может стать серьезным фактором международной жизни, оказывающим консолидирующее влияние на государства евразийского пространства. По мнению Президента Казахстана, создание ЕАЭС – это наш адекватный ответ на глобальные вызовы современности, в том числе и на угрозу мирового экономического кризиса.



– Вместе с тем заключение Договора о ЕАЭС – это только начало огромной работы, требующей высочайшего профессионализма государственных служащих, принципиальной готовности к поиску взаимоприемлемых решений, убежденности в прагматической пользе данного проекта, – сказал К. Токаев.



Он подчеркнул, что законодательным органам стран ЕАЭС предстоит большая работа по формированию правовой базы Евразийского экономического союза. Такая деятельность предусматривает гармонизацию законодательного массива, синхронизацию процедур ратификации международных договоров, расширение сотрудничества с другими региональными экономическими объединениями. В то же время, отметил спикер Сената, ЕАЭС должен развиваться постепенно, без рывков и забегания вперед, ведь главной задачей организации является наращивание интеграции и взаимовыгодного сотрудничества.



– ЕАЭС должна быть привлекательной организацией для ее участников и для государств, которые пока присматриваются к ней. Все решения должны приниматься на консенсусной основе, с согласия государств – участников союза, – сказал К. Токаев.

Важность обсуждаемых в рамках конференции вопросов отметил в своем выступлении председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин.



– Конференция в преддверии Дня Первого Президента Казахстана является не только крайне актуальной, но и исторически значимой для будущего Казахстана, и для будущего развития Евразийского экономического союза. В России помнят и ценят, что идея о создании этого объединения прозвучала именно в выступлении Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева марте 1994 году в МГУ. Она показала странам СНГ горизонты геополитического выбора в тех крайне сложных условиях, – отметил С. Нарышкин.



Председатель Государственной Думы России подчеркнул, что ЕАЭС создается на принципах суверенного равенства верховенства конституционных прав и свобод человека, уважения истории, культуры и традиций государств.



– ЕАЭС призван снять барьеры для граждан и бизнеса наших стран, создать общий рынок товаров и услуг, капитала и рабочей силы. В результате народы наших стран станут ближе друг к другу, а значит, ощутимо выиграют миллионы наших соотечественников, – сказал С. Нарышкин.



Спикер Государственной Думы России акцентировал внимание и на предстоящей работе для парламентариев. По его словам, гармонизация наших законодательств позволит наращивать эффективность промышленной политики, развивать производственно-техническую кооперацию и проводить совместную продукцию на рынке третьих стран, – отметил он.



С. Нарышкин предложил также своим коллегам проводить совместные заседания профильных парламентских комитетов для обсуждения наиболее значимых программ и документов, а также предметные «круглые столы» и иные встречи с участием депутатов, экспертов и предпринимателей по актуальным вопросам законодательного обеспечения ЕАЭС.



– Организовывать такие дискуссии можно под эгидой Международного форума «Евразийская экономическая перспектива», созданного по инициативе наших парламентов два года назад. С учетом весомой роли Казахстана в Евразийской интеграции было бы важно провести осенью следующего года в Казахстане обсуждение первых итогов действия ЕАЭС, – добавил С. Нарышкин.



Особое внимание российский парламентарий уделил новой экономической политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, высоко оценив курс на преобразования в экономике страны в целом, а также комплексное развитие инфраструктуры, предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

