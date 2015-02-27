Алгоритмы экспортной политики Свежий выпуск 876 Досжан НУРГАЛИЕВ

Четвертый торговый полюс

Выступая на пресс-конференции с информацией по реализации антикризисных мер в сфере промышленного производства и экспорта, глава МИР РК Асет Исекешев сообщил, что на сегодня большинство секторов национальной экономики продолжает активно работать, в том числе за счет мер стимулирования внутреннего спроса и финансовой поддержки бизнеса в рамках программы «Нұрлы жол». Тем не менее ряд предприя­тий, ориентированных на рынки Европы и России, сегодня сталкивается с определенными трудностями, связанными со стагнацией в экономиках торговых партнеров, девальвацией валют и прочими деструктивными явлениями.

Недостаточная емкость внутреннего рынка – одна из главных причин экспортоориентированности инвестиционных предприятий, сосредоточенных в регионах, для которых загрузка мощностей – вопрос весьма принципиальный.

На сегодня наибольшая доля казахстанского экспорта (53%) направляется в страны ЕС. В Китай экспортируется 17% всего объема. Доля, поставляемая в страны ЕАЭС, достигает 8%. В остальные страны мира направляется 16% экспорта. Как отмечают эксперты, за последние годы географическая структура обработанного экспорта изменилась незначительно. В 2013 году поставки обработанной продукции осуществлялись в 105 зарубежных стран. При этом львиная доля обработанного экспорта (69%) также была направлена в Европу, Китай и ЕАЭС.

Между тем современные реалии показывают, что в условиях кризиса и отсутствия единой региональной валюты даже интегрированный рынок ЕАЭС не способен придать импульс активности казахстанским экспортерам обработанной и готовой продукции. Резкие перепады валютных курсов в турбулентный период в одночасье выбивают из деловой колеи субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность внутри единого рынка. И если речь не идет о крупных поставках продукции за доллары, то от риска оказаться в проигрыше никто не застрахован. В целом все эти сложности не способствуют активному продвижению наших товаров на рынки стран-партнеров, в том числе ЕС и КНР.

В этих условиях одно из поручений Главы государства, данное Министерству по инвестициям и развитию на расширенном заседании Правительства, – это поиск новых рынков сбыта казахстанской обработанной и готовой продукции.

По данным МИР РК, в 2014 году экспорт обработанных товаров в денежном выражении составил 17,4 млрд. долл., экспорт готовых товаров – 4 млрд. долл., что по сравнению с уровнем 2010 года свидетельствует о росте в 2 раза.

Напомним, что в рамках Карты индустриализации в 2010–2014 годах было введено в эксплуатацию порядка 770 производственных объектов, из которых 660 предприятий ориентированы на производство товаров. При этом свыше 100 компаний, или 15% от нововведенных объектов промышленности, сегодня осуществляют экспорт продукции на рынки ЕС, России, КНР и других стран на сумму порядка 1 млрд. долларов.

Как отметил в связи с этим Асет Исекешев, «разумеется, пока еще рано говорить о серьезных успехах этих предприятий, возникших в рамках первого этапа индустриа­лизации. Не все производства за сравнительно короткое время с момента ввода в строй успели набрать необходимую динамику развития и выйти на проектную мощность. Тем не менее индустриальная политика Главы государства позволила сохранить текущие объемы производства обработанной и готовой продукции, а также нарастить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью».



Превратить заявки в контракты

В рамках реализации поручений Президента Казахстана, Министерством по инвестициям и развитию в оперативном порядке разработана новая экспортная политика, предполагающая переориентацию части экспорта из сужаю­щихся рынков на новые направления, в частности, рынки республик Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Афганистана и Монголии.

Выступая на заседании экспортеров, на котором были обсуждены новые подходы по продвижению несырьевого экспорта Казахстана, в том числе вопросы финансирования и страхования экспортных операций, министр Асет Исекешев отметил: «Сегодня нам важно не только сохранить уровень совокупного производства, рабочие места и экспортные позиции, но и использовать потенциальные возможности для диверсификации экспортных направлений».

В ходе заседания руководители Банка развития Казахстана, АО «НУХ «Байтерек», АО «СК «КазЭкспортГарант» высказали мнения по поводу величины конкурентной ставки для конечного заемщика в механизмах финансирования экспорта. Представители предприятий АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «Актауский литейный завод», АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» подняли вопросы упрощения процедур кредитования и финансирования, пересмотра условий страхования и снижения экспортных таможенных пошлин.

Согласно расчетам Национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST, потенциальный объем экспорта для финансирования оценивается на уровне 168 млрд. тенге.

Как известно, по поручению Главы государства на поддержку казахстанских экспортеров выделено 35 млрд. тенге.

– Это новая мера поддержки и своевременная помощь для отечественных производителей. Наша задача – превратить эти заявки в экспортные контракты по поставкам отечественной продукции на зарубежные рынки. Необходимо обеспечить финансированием каждого экспортера готовой продукции, – сказал Асет Исекешев.

Эксперты KAZNEX INVEST представили перечень отечественных товаров, которых целесообразно переориентировать на рынки стран Центральной Азии, Кавказа, Монголии, Афганистана, Ирана, где, согласно предварительным исследованиям, сохраняется повышенный спрос на эту продукцию. К этой группе товаров относятся ферросплавы, подшипники, медная проволока, изделия из металлов и цемента, трансформаторы, алюминий, продукты пищевой и другой промышленности.

– Для активного освоения южного экспортного направления министерством и Агентством KAZNEX INVEST сформирован График торговых миссий и презентационных мероприятий на этих рынках. В настоящее время представительная группа казахстанской делегации находится в Иране с целью проведения переговоров. В марте аналогичные поездки запланированы в Украину, Монголию и Туркменистан, – сообщил глава KAZNEX INVEST.



Связующие нити цивилизации

Тенденции современного развития, связанные с формированием в пределах ЕАЭС, Китая и Ирана нового полюса экономической активности, предопределили историческую роль Казахстана как транзитного перекрестка, соединяющего транспортными артериями все четыре части Евразийского континента. В этом векторе развития на сегодня в Казахстане реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих кратчайшие сухопутные маршруты из Европы в Китай и обратно, а также в страны Персидского залива. Тем не менее, как считают эксперты, преамбула становления Казахстана в качестве крупного узлового центра транзитных потоков евразийского континента предполагает интеграцию в сфере транспорта и логистики с другими странами, прежде всего с Россией, Китаем, Ираном и республиками Цент­ральной Азии.

С точки зрения специфики, транзитный потенциал – это совокупность внешних и внутренних факторов и условий, определяющих возможности государства по обеспечению международного транзита через свою территорию. При этом эффективность использования этого потенциала определяется способностью государства в полной мере реализовать имеющиеся возможности. У Казахстана, территориально расположенного в центре континента и обладающего всеми необходимыми ресурсами, автотранспортными линиями и железнодорожными магистралями, воздушным и морским флотом, кроме выхода к основным морским торговым путям, этих возможностей на сегодня более чем достаточно.

Но тенденции регионального и глобального развития выдвигают новые требования к РК как транзитному государству, ставя на повестку дня более сложные вопросы, связанные не только с количественным, но и качественным ростом транзитного потенциала всех видов транспорта – железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного.

За последние 5 лет Казахстан в своих рамках совершил «железнодорожную революцию», построив широтные коридоры Запад – Восток. При этом знаменательно, что в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в железнодорожной сфере были построены пути, соединяющие Алматы с границей КНР через Хоргос, а также Алматы с Жезказганом и далее через Бейнеу – с Туркменистаном.

Согласно данным МИР РК, в рамках программы «Нұрлы жол» в автодорожной отрасли будет реа­лизовано 12 инфраструктурных проектов с общей протяженностью линий порядка 7,4 тыс. км и объемом финансирования 2,4 трлн. тенге. Из них средства республиканского бюджета составляют 400 млрд. тенге, Национального фонда – 900 млрд. тенге, остальные ресурсы – займы между народными финансовыми институтами, в частности, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского и Исламского банков. В 2015 году на реа­лизацию проектов этой отрасли предусмотрено 399,2 млрд. тенге.

– В настоящее время ведется активная работа по реализации первого концессионного проекта БАКАД, в январе текущего года был объявлен открытый конкурс по выбору концессионера. Для обеспечения равных условий конкуренции на каспийском рынке морских грузовых перевозок продолжается работа по расширению порта Актау в северном направлении, в рамках которого предусмотрено строительство трех сухогрузных терминалов мощностью 2,5 миллиона тонн. В 2016 году будет построен паромный комплекс в порту Курык, – сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

В результате реализации этих проектов к 2020 году пропускная способность морских портов возрастет до 20,5 млн. тонн. При этом доля Казахстана в системе морских грузоперевозок увеличится до 65%. На сегодня этот показатель составляет порядка 25%.

Немало проектов по программе «Нұрлы жол» предстоит осуществить в сфере строительства и реконструкции международных автотранспортных линий и транзитных коридоров. В рамках этой работы в текущем году продолжится строи­тельство трансконтинентальной магистрали Западная Европа – Западный Китай, а также реализация проектов, связанных с обеспечением современной транспортной сети между регионами: Центр – Юг, Центр – Восток и Центр – Запад. По сухопутному маршруту Центр – Запад, как известно, планируется проложить дорогу по направлению Астаны, Аркалыка, Торгая, Карабутака, Актобе, Доссора и Бейнеу с выходом через Атырау на Астрахань. Общая протяженность данной автотранспортной магистрали – 2 198 км, из которых 1 652 км трассы подлежат реконструкции. На сегодня реконструировано 747 км на участках Карабутак – Актобе и Доссор – Бейнеу – Актау.

– В целом на основе механизмов Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 года и антикризисной программы «Нұрлы жол» Казахстан активно интегрируется в международную транспортно-логистическую систему, обеспечивая для отечественного экспорта наиболее короткие пути выхода на внешние рынки, в том числе в южном стратегическом направлении, – отмечает глава МИР РК.

В отличие от экспортоориентированных секторов в текущем году продукция казахстанских предприя­тий стройиндустрии будет высоко востребована на всех новостройках автодорожной отрасли, транспорта и логистики, жилищной сферы, ЖКХ и крупных стратегических объектах программы «Нұрлы жол». Только на строительстве автодорог будут задействовано 50 крупных оте­чественных предприятий стройиндустрии, которые, по предварительным расчетам, поставят более 40 млн. тонн щебня, 2 млн. тонн битума, 4 млн. тонн цемента, свыше 40 тыс. кубометров железобетонных изделий и многое другое.



