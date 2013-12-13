Алгоритмы мясного скотоводства

[caption id="attachment_16607" align="alignleft" width="300"] фото Валерия Бугаева[/caption]

Комплексные меры по усилению экспортного потенциала мясного скотоводства Казахстан предпринял в 2010 году, когда задачи расширения экспорта реального сектора, усиления роли малого и среднего бизнеса в производстве товаров и услуг, а также перспектив регионального развития были выдвинуты в качестве ключевых приоритетов экономической политики государства. Целенаправленная внешнеторговая стратегия Казахстана предполагает увеличение к 2017 году экспорта готовой продукции на 40%. В этом векторе развития достижение собственного паритета в международной торговле наметила и отрасль мясного животноводства, где в рамках развития экспортного потенциала мяса КРС продолжается формирование региональных кластеров по производству экспортоориентированной мясной продукции.

Результаты работы действующих откормочных комплексов за 11 месяцев 2013 года свидетельствуют о том, что в целом по отрасли в нынешнем сезоне на экспорт отгружено порядка 3 877 тонн мяса и мясопродуктов, в том числе 155 тонн – говядины. В сравнении с 2009 годом, когда совокупный экспорт двух секторов АПК – животноводства и пищевой промышленности – не превышал и 378 тонн мясной продукции, разница выглядит более чем существенной. Тем не менее, когда проект еще находится на стадии воплощения, и не все участники программы «Сыбага» успели создать технологические цепочки воспроизводства продукции, обещанных 60 тыс. тонн в самом деле придется ждать еще три года…

Между тем в эпоху плановой экономики Казахстан лестно называли мясной житницей объединенного государства. Ежегодный экспорт ее мясо-молочной отрасли переваливал за 200 тыс. тонн продукции. Однако богатыми от этого местные чабаны и скотники не становились. А почему? Наверное, потому что и в то недалекое время главным недостатком отрасли была низкая рентабельность производства по сравнению с экономической практикой фермерства в развитых странах, где использование высокопродуктивных пород скота и эффективных технологических процессов давали бизнесу больший резон, чем казахстанским животноводам. К тому же вся эта продукция в основном была ориентирована на обеспечение растущих потребностей внутреннего рынка союзного государства и частично – стран СЭВ, где действовали собственные правила и стандарты качества, благодаря которым считалось, что мясо, оно и в Африке – мясо.

Сегодня, когда «домом советов» является глобальный рынок, казахстанский фермер и сам прекрасно видит, что на доморощенном стаде, которым он располагает в своей практике, войти в число деловых парт­неров прежних членов СЭВ невозможно даже с «черного входа». Искушенный в яствах, мировой потребитель сегодня предпочитает мраморную говядину в жировых узорах или то мясо, которое в Казахстане можно получить лишь от одной местной породы скота – казахской белоголовой. Мясо аулиекольской породы также высоко ценится на рынках других стран. Но проблема в том, что высокопродуктивное поголовье КРС до сих пор оставалось достоянием лишь специализированных фермерских хозяйств, в то время как в частном секторе, где содержится около 80% всего поголовья животных, в основном преобладает разношерстный скот и отнюдь не мясного направления.

Практика жизни показала, что делать ставку на индивидуальный сектор, даже в расчете на обеспечение потребностей внутреннего рынка, включая перерабатывающую промышленность, государству не приходится лишь потому, что на роль стабильного источника мясных ресурсов наш селянин со своей яловой буренкой в сараюшке пока еще не тянет. Раз в два-три года он пытается сдать местному перекупщику-посреднику бычка в убойном весе не более 200 кг, да прикинув в уме сумму сделки, всякий раз зарекается свернуть дело и податься в город на вольные хлеба. Поэтому, несмотря на какую бы то ни было деловую активность мясного сектора, мелкооптовый сельский фактор до сих пор не позволял участникам внешнеторговой деятельности развернуть дело с международными партнерами на широкую ногу.

Прошедший в Москве торговый форум на тему «Компетентный поставщик-2013» показал растущий интерес российских ритейловых сетей к продукции, производимой на предприятиях Казахстана, в том числе мясу и мясопродуктам. Однако, как утверждают представители Торгпредства, казахстанские производители не спешат заключать контракты на поставку, поскольку российские компании, как правило, выдвигают достаточно жесткие условия как по санитарным нормам, так и по срокам, а также объемам поставок. Между тем именно последнее условие до сих пор остается «камнем преткновения» на пути двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В докризисный период – до 2008 года – по производству мяса на душу населения в странах СНГ лидирующее место занимала Беларусь – 84 кг. Казахстан по этому показателю находился на второй позиции – 54 кг. При этом наша страна оставалась в числе экономик с высоким уровнем импортозависимости по мясу и мясопродуктам, представляя потенциальный рынок сбыта для легальных и нелегальных экспортеров из соседних республик.

Современный формат развития экспортного потенциала мясного скотоводства обещает стать основой трансформации всей отрасли, включая другие базовые направления. Основополагающими приоритетами проекта являются следующие цели: улучшение эпизоотической ситуации в стране, уменьшение числа беспородного и малопродуктивного скота, создание единой системы учета и идентификации животных, а также развитие сельской потребительской кооперации. Кроме того, проект предполагает содействовать развитию смежных отраслей сельхозпроизводства, таких как кормозаготовительное направление, переработка животноводческой продукции и обслуживание сельхозтехники.

Предполагается, что с реализацией этих основополагающих задач животноводство Казахстана сможет не только успешно встроиться в глобальный производственный процесс в качестве нового и состоятельного участника, но и стать более привлекательной сферой для успешного приложения финансового и человеческого капитала.

Территория больших перспектив

За три года реализации проектов экспортного мясного скотоводства в стране сформировано репродуктивное племенное поголовье и система высокотехнологичных откормочных комплексов. Начиная с 2010 года в республику завезено порядка 40,1 тыс. голов племенного крупнорогатого скота, а также построено откормочных площадок с развитой инфраструктурой в расчете на 72,3 тыс. скотомест. Наибольшее их количество рассредоточено в Актюбинской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В результате доля скота в фермерских хозяйствах выросла с 12 до 22%. При этом в породное преобразование вовлечено более 383,3 тыс. голов маточного поголовья КРС фермерских хозяйств, в том числе в рамках программы «Сыбага» приобретено 162,8 тыс. голов породистого скота.

– Основная задача первого этапа создания экспортоориентированной мясной отрасли состоит в кардинальном преобразовании поголовья КРС, содержимого в фермерских хозяйствах. Необходимо обеспечить повышение продуктивных качеств беспородного скота путем использования в воспроизводстве племенных быков-производителей. Преимущества скрещивания на примере фермерских хозяйств, участвующих в программе льготного кредитования «Сыбага», уже очевидны, – говорит вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

Хозяйства-репродукторы сегодня активно работают над воспроизводством высокопродуктивного крупного рогатого скота, завозимого из стран с развитым мясным скотоводством – США, Канады, Австралии. В дальнейшем этот племенной потенциал будет участвовать в репродуктивном процессе непосредственно в фермерских хозяйствах.

Созданные республиканские палаты регулируют работу фермерских хозяйств по улучшению продуктивных качеств мясных пород скота, включая отечественные – казахскую белоголовую и аулиекольскую. На развитие всей технологической цепочки производства говядины направлен целый ряд мер господдержки. В частности, субсидии сегодня выдаются на приобретение племенного быка-производителя, на заготовку сочных и грубых кормов, на маточную голову, в том числе на ведение селекционной и племенной работы. То есть отрасль животноводства сегодня обрела в лице государства мощного союзника, крайне заинтересованного в ее экономическом росте, поскольку шансы Казахстана стать в будущем еще одним крупным игроком мирового мясного рынка вполне реальны.

С учетом мировой тенденции, связанной с сокращением производства говядины в странах-экспортерах, эксперты говорят о том, что это может быть и началом сдачи лидерских позиций этими странами в силу различных объективных обстоятельств, в том числе снижения инвестиций в сектор. Разумеется, в этом случае инициативу подхватят развивающиеся страны, среди которых Казахстан вполне вероятно мог бы занимать свое место, если наряду с крупными и средними хозяйствами создавать предпосылки для реального роста сельской кооперации.

Сегодня в числе существенных причин инертности отрасли специалисты называют низкую численность поголовья скота мясного направления при значительном перевесе «доморощенного» поголовья над стадом, содержащимся в специализированных животноводческих фермах. То есть животноводство как прибыльный бизнес в нашей стране состоялось лишь для «горстки отважных». Ведь не секрет, что оно остается той сферой, где в «бой идут одни старики» или предприниматели, для которых это занятие – дело жизни. К тому же у животноводства достаточно длительный инвестиционный цикл и срок окупаемости вложенных средств. В производстве говядины этот цикл может растянуться до 10 лет, что делает этот сегмент наименее привлекательным для инвесторов, несмотря на высокий спрос потребительского рынка. Дело усугубляется и тем, что в животноводстве в целом сегодня отсутствует отлаженная система кормопроизводства и инфраструктура пастбищ. Кроме того, динамика развития тормозится и неблагоприятной ситуацией в обеспечении ветеринарного благополучия.

Между тем в глобальной практике экспертами не исключается тот сценарий развития, при котором после кратковременного превышения производства мяса над спросом, возможен период дисбаланса на мировом рынке. Это будет вызвано множеством финансово-экономических факторов как в отраслях птицеводства, свиноводства и мясного скотоводства, так и в перерабатывающей промышленности. При этом, вероятно, произойдет сокращение количества сельхозпредприятий и невозможность их прибыльного функционирования без поддержки государства.

Форсированное развитие казахстанской отрасли на основе качественного преобразования товарного и другого поголовья с увеличением доли фермерских хозяйств в общем процессе производства мясной продукции уже сегодня дает свои положительные результаты. Так, в текущем году начат экспорт высококачественного мяса говядины «премиум» на рынки других стран. И хотя это небольшие объемы, но важно то, что при этом качественно изменился экспорт.

– Теперь на экспорт мы отправляем мраморную говядину класса «премиум» с высокими кулинарными свойствами. Это мясо имеет другую цену и пользуется повышенным спросом в сети ресторанов и супермаркетов во всем мире, – поясняет представитель компании ТОО «Crown Батыс» – одного из крупных животноводческих хозяйств ЗКО по откорму высокопродуктивных видов мясного скота.

Компания располагает хорошо оснащенной откормочной площадкой на 8,6 тыс. голов КРС, ориентированной на поточное производство. В текущем году хозяйство экспортировало в Россию первые 113 тонн мяса премиум-класса. До конца года будет отправлено еще 500 тонн. Компания Agro Export LTD также намерена экспортировать 300 тонн мяса и мясопродуктов на рынок ТС. Примечательно также, что откормочная площадка ТОО «Астана Агропродукт» признана соответствующей требованиям тщательной сертификации торговой корпорации METRO Cash & Carry, в том числе на соответствие европейским стандартам и ХАССП.

Досжан НУРГАЛИЕВ