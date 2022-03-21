На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Ключевые направления реформ

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, работа по исполнению Послания Главы государства будет проводиться Министерством национальной экономики по трем основным направлениям: в сфере совершенст­вования административно-территориального устройства страны, децентрализации местного самоуправления, а также в облас­ти выработки первоочередных антикризисных мер.

В рамках первого направления предусматривается создание трех новых областей: Абайской, Жетысуской и Улытауской. Планируются разработка и принятие необходимых указов Главы государства и постановлений Правительства о разделении (образовании) облас­тей и их границ, включая вопросы наименования (переименования), изменения штатной численности местных исполнительных и территориальных подразделений центральных ведомств.

Данная работа также включает процедуры передачи и приема коммунальной собственности на местах, внесение изменений в некоторые законодательные акты и меры по формированию госорганов во вновь образованных областях.

В контексте подготовки Концепции развития местного самоуправления министерством еще в 2021 году начата работа над проектом закона «О местном самоуп­равлении в РК» и сопутствующим законопроектом.

В соответствии с Посланием также предусматривается внед­рение прямого финансирования органов МСУ через расширение функционала Бюджета народного участия (БНУ). В целях расширения полномочий маслихатов функ­ции по распределению средств БНУ будут закреплены за ними.

– По сути, это «фонд», который будет распределяться между сельскими округами на конкретные проекты, формируемые сельскими акимами по предложениям местного сообщества, – пояснил министр.

Приоритеты аграрного сезона

По словам министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в настоящее время в целях свое­временного и качественного проведения посевной при министерстве действует оперативный штаб по решению текущих проблемных вопросов весенних полевых работ. Совместно с регионами начата перепроверка готовности сельхозтехники, запасов семян и удобрений.

– На сегодня готовность сельхозтехники к весенним полевым работам составляет 95%. К началу посевной вся техника будет приведена в полную готовность. В регионы уже начата отгрузка удешевленного дизтоплива, – доложил глава Минсельхоза.

В текущем году на проведение весенних полевых работ выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива, что на 20 тыс. тонн больше, чем в 2021-м, причем по цене на 12–15% ниже рыночной. В семенном фонде имеется 2,3 млн тонн семян (100% всей потребности). При этом дополнительно прорабатываются вопросы поставок импортного семенного материала: 19,5 тыс. тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России, а также 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы из стран Европы.

Говоря об обеспеченности минеральными удобрениями, глава ведомства сообщил, что в настоящее время достигнута договоренность с отечественными производителями по удовлетворению потребностей аграриев. При этом стоимость аммиачной селитры будет снижена с 200 тыс. до 160 тыс. тенге.

Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кең дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом объемы форвардного закупа нынче будут увеличены вдвое.

В рамках работы по совершенст­вованию механизма субсидирования АПК подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы. В целях сохранения стабильности внут­реннего рынка принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года. Поэтому в текущем году господдержка АПК будет осуществляться по действую­щим правилам.

Между тем с учетом необходимости сохранения устойчивости отрасли прорабатываются вопросы выделения дополнительных средств на субсидирование АПК. Они будут направлены на погашение задолженностей прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

– Местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых на эти цели средств. Министерство совместно с фермерским сообщест­вом продолжит пересмотр подходов к господдержке отрасли, а также будет ускорять работу по введению Единой государственной информационной системы субсидирования, которая в настоящее время тестируется на базе Акмолинской облас­ти, – доложил Ербол Карашукеев.

Стабилизация цен

О том, какие шаги по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусматриваются со стороны торгового ведомства, рассказал первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков.

По его словам, на сегодня в стране имеется порядка 1,3 млн тонн запасов базового продовольствия. То есть продуктов питания в стране достаточно для обеспечения пот­ребностей населения.

– Принято решение об увеличении финансирования закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 миллиарда до 100 миллиардов тенге. С учетом стабфондов общий объем финансирования закупа социально значимых продуктовых товаров будет доведен до 140 миллиардов тенге, – сообщил Ерлан Баттаков.

В рамках новых подходов, разрабатываемых ведомством, предусматривается проведение закупа продовольствия в разрезе товаров по трем направлениям с увеличением в общем объеме закупаемой продукции доли социально значимого продовольствия. В частности, товары долгосрочного хранения (рис, сахар, соль и гречневая крупа) предлагается закупать в стабфонды путем прямых и форвардных поставок.

Закуп по принципу «оборотной схемы» будет проводиться на такие группы продуктов питания, как овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло. Кроме того, в целях удешевления производства муки, хлеба и макарон предлагается закупать пшеницу через Продкорпорацию, которую также планируется привлекать для закупа зерна на фуражные цели и семян подсолнечника.

О Счетном комитете и порядке закупок

Говоря о предусматриваемых мерах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что Счетный комитет как независимый от Правительства высший госорган обеспечивает внешний аудит бюджетных средств. При этом его функции постоянно усиливаются.

Так, с 2016 года Счетный комитет осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета, что позволяет снизить неэффективные бюджетные расходы путем принятия превентивных мер.

– В соответствии с поручением Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль. Такой опыт имеется в отдельных странах, и он требует внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Конституцию страны, – отметил глава Минфина.

Докладывая о порядке закупок для органов местного самоуправления, министр отметил, что для упрощения закупок, осуществляе­мых заказчиками в рамках 4-го уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.

Дальнейшие меры упрощения порядка закупок с учетом преобразования органов МСУ будут прорабатываться в рамках законопроекта «О местном самоуправлении».

Как подчеркнул Ерулан Жамаубаев, особый акцент в этой работе будет сделан на исключении формализма и излишних процедур, поддержке местных поставщиков и создании рабочих мест, а также на привлечении населения к осуществлению контроля процедур закупок и исполнения договоров.

Между тем в Послании есть и другие поручения.

Трансформация «четвертой власти»

Говоря о мерах по реализации задач, связанных с повышением конкурентоспособности СМИ и укреплению роли институтов гражданского общества, министр информации и общественного развития Аскар Умаров отметил, что в связи с этим, во-первых, будет пересмотрен новый закон о СМИ с учетом запросов общества и интересов государства. Данный процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения всех актуальных вопросов, вызывающих интерес у журналистского сообщества.

Во-вторых, предполагается развитие открытой конкурентной среды для СМИ, выступающих в качестве «четвертой власти» и осуществляющих гражданский конт­роль. В-третьих, будут разработаны новые подходы по государст­венной информационной работе.

В Послании Главы государства отмечена роль НПО в решении важных социальных вопросов и необходимость системной перезагрузки институтов гражданского общества. В связи с этим, как сообщил Аскар Умаров, будет продолжена работа по совершенствованию деятельности и обновлению составов общественных советов.

– В настоящее время в стране сформировано 102 общественных совета. На стадии формирования находятся еще 111 таких органов. При формировании обновленных составов предполагается максимальное вовлечение представителей активных НПО, партий и гражданских активистов, – отметил министр.

Глава МИОР также сообщил о том, что в текущем году впервые начнется подготовка Национального доклада о деятельности общест­венных советов в РК, в котором будет дан анализ эффективности их работы и перспектив развития. Наряду с этим намечено пересмот­реть подходы к планированию проектов НПО через систему государственного соцзаказа. Соответствующий законопроект находится в Парламенте.

В целях вовлечения активных граждан в процессы решения актуальных задач и вопросов развития страны будут усовершенствованы правовые механизмы.

– На сегодня в Парламенте также обсуждается проект закона «Об общественном контроле», который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства, – отметил министр.

О реализации поручений Главы государства, данных в Послании, также доложили министры: экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, юстиции – Канат Мусин.

Максимально сконцентрировать усилия

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству нацио­нальной экономики совместно с Национальным банком и ответственными госорганами внести Антикризисный план на рассмотрение в Правительство до 25 марта текущего года. При этом он подчеркнул важность оперативной реализации пакета антикризисных мер.

– Антикризисные меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля по недопущению роста инфляции, стабилизацию ситуации на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также развитие предпринимательства. Уполномоченным ведомствам необходимо безотлагательно приступить к разработке и обсуждению всех законопроектов для обеспечения предложенных Главой государства реформ, – отметил Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул, что в контексте поручений Главы государства перед Правительством стоят масштабные задачи в сфере развития государства, повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни и благосостояния народа.

– Мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Поэтому сейчас не время расслабляться, нужно максимально сосредоточиться на реализации стоящих перед нами задач, – резюмировал Премьер.