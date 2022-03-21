Свежий выпуск
Алгоритмы преобразований и развития
Нургалиев Досжан
корреспондент

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Ключевые направления реформ

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, работа по исполнению Послания Главы государства будет проводиться Министерством национальной экономики по трем основным направлениям: в сфере совершенст­вования административно-территориального устройства страны, децентрализации местного самоуправления, а также в облас­ти выработки первоочередных антикризисных мер.

В рамках первого направления предусматривается создание трех новых областей: Абайской, Жетысуской и Улытауской. Планируются разработка и принятие необходимых указов Главы государства и постановлений Правительства о разделении (образовании) облас­тей и их границ, включая вопросы наименования (переименования), изменения штатной численности местных исполнительных и территориальных подразделений центральных ведомств.

Данная работа также включает процедуры передачи и приема коммунальной собственности на местах, внесение изменений в некоторые законодательные акты и меры по формированию госорганов во вновь образованных областях.

В контексте подготовки Концепции развития местного самоуправления министерством еще в 2021 году начата работа над проектом закона «О местном самоуп­равлении в РК» и сопутствующим законопроектом.

В соответствии с Посланием также предусматривается внед­рение прямого финансирования органов МСУ через расширение функционала Бюджета народного участия (БНУ). В целях расширения полномочий маслихатов функ­ции по распределению средств БНУ будут закреплены за ними.

– По сути, это «фонд», который будет распределяться между сельскими округами на конкретные проекты, формируемые сельскими акимами по предложениям местного сообщества, – пояснил министр.

Приоритеты аграрного сезона

По словам министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в настоящее время в целях свое­временного и качественного проведения посевной при министерстве действует оперативный штаб по решению текущих проблемных вопросов весенних полевых работ. Совместно с регионами начата перепроверка готовности сельхозтехники, запасов семян и удобрений.

– На сегодня готовность сельхозтехники к весенним полевым работам составляет 95%. К началу посевной вся техника будет приведена в полную готовность. В регионы уже начата отгрузка удешевленного дизтоплива, – доложил глава Минсельхоза.

В текущем году на проведение весенних полевых работ выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива, что на 20 тыс. тонн больше, чем в 2021-м, причем по цене на 12–15% ниже рыночной. В семенном фонде имеется 2,3 млн тонн семян (100% всей потребности). При этом дополнительно прорабатываются вопросы поставок импортного семенного материала: 19,5 тыс. тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России, а также 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы из стран Европы.

Говоря об обеспеченности минеральными удобрениями, глава ведомства сообщил, что в настоящее время достигнута договоренность с отечественными производителями по удовлетворению потребностей аграриев. При этом стоимость аммиачной селитры будет снижена с 200 тыс. до 160 тыс. тенге.

Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кең дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом объемы форвардного закупа нынче будут увеличены вдвое.

В рамках работы по совершенст­вованию механизма субсидирования АПК подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы. В целях сохранения стабильности внут­реннего рынка принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года. Поэтому в текущем году господдержка АПК будет осуществляться по действую­щим правилам.

Между тем с учетом необходимости сохранения устойчивости отрасли прорабатываются вопросы выделения дополнительных средств на субсидирование АПК. Они будут направлены на погашение задолженностей прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

– Местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых на эти цели средств. Министерство совместно с фермерским сообщест­вом продолжит пересмотр подходов к господдержке отрасли, а также будет ускорять работу по введению Единой государственной информационной системы субсидирования, которая в настоящее время тестируется на базе Акмолинской облас­ти, – доложил Ербол Карашукеев.

Стабилизация цен

О том, какие шаги по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусматриваются со стороны торгового ведомства, рассказал первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков.

По его словам, на сегодня в стране имеется порядка 1,3 млн тонн запасов базового продовольствия. То есть продуктов питания в стране достаточно для обеспечения пот­ребностей населения.

– Принято решение об увеличении финансирования закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 миллиарда до 100 миллиардов тенге. С учетом стабфондов общий объем финансирования закупа социально значимых продуктовых товаров будет доведен до 140 миллиардов тенге, – сообщил Ерлан Баттаков.

В рамках новых подходов, разрабатываемых ведомством, предусматривается проведение закупа продовольствия в разрезе товаров по трем направлениям с увеличением в общем объеме закупаемой продукции доли социально значимого продовольствия. В частности, товары долгосрочного хранения (рис, сахар, соль и гречневая крупа) предлагается закупать в стабфонды путем прямых и форвардных поставок.

Закуп по принципу «оборотной схемы» будет проводиться на такие группы продуктов питания, как овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло. Кроме того, в целях удешевления производства муки, хлеба и макарон предлагается закупать пшеницу через Продкорпорацию, которую также планируется привлекать для закупа зерна на фуражные цели и семян подсолнечника.

О Счетном комитете и порядке закупок

Говоря о предусматриваемых мерах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что Счетный комитет как независимый от Правительства высший госорган обеспечивает внешний аудит бюджетных средств. При этом его функции постоянно усиливаются.

Так, с 2016 года Счетный комитет осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета, что позволяет снизить неэффективные бюджетные расходы путем принятия превентивных мер.

– В соответствии с поручением Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль. Такой опыт имеется в отдельных странах, и он требует внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Конституцию страны, – отметил глава Минфина.

Докладывая о порядке закупок для органов местного самоуправления, министр отметил, что для упрощения закупок, осуществляе­мых заказчиками в рамках 4-го уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.

Дальнейшие меры упрощения порядка закупок с учетом преобразования органов МСУ будут прорабатываться в рамках законопроекта «О местном самоуправлении».

Как подчеркнул Ерулан Жамаубаев, особый акцент в этой работе будет сделан на исключении формализма и излишних процедур, поддержке местных поставщиков и создании рабочих мест, а также на привлечении населения к осуществлению контроля процедур закупок и исполнения договоров.

Между тем в Послании есть и другие поручения.

Трансформация «четвертой власти»

Говоря о мерах по реализации задач, связанных с повышением конкурентоспособности СМИ и укреплению роли институтов гражданского общества, министр информации и общественного развития Аскар Умаров отметил, что в связи с этим, во-первых, будет пересмотрен новый закон о СМИ с учетом запросов общества и интересов государства. Данный процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения всех актуальных вопросов, вызывающих интерес у журналистского сообщества.

Во-вторых, предполагается развитие открытой конкурентной среды для СМИ, выступающих в качестве «четвертой власти» и осуществляющих гражданский конт­роль. В-третьих, будут разработаны новые подходы по государст­венной информационной работе.

В Послании Главы государства отмечена роль НПО в решении важных социальных вопросов и необходимость системной перезагрузки институтов гражданского общества. В связи с этим, как сообщил Аскар Умаров, будет продолжена работа по совершенствованию деятельности и обновлению составов общественных советов.

– В настоящее время в стране сформировано 102 общественных совета. На стадии формирования находятся еще 111 таких органов. При формировании обновленных составов предполагается максимальное вовлечение представителей активных НПО, партий и гражданских активистов, – отметил министр.

Глава МИОР также сообщил о том, что в текущем году впервые начнется подготовка Национального доклада о деятельности общест­венных советов в РК, в котором будет дан анализ эффективности их работы и перспектив развития. Наряду с этим намечено пересмот­реть подходы к планированию проектов НПО через систему государственного соцзаказа. Соответствующий законопроект находится в Парламенте.

В целях вовлечения активных граждан в процессы решения актуальных задач и вопросов развития страны будут усовершенствованы правовые механизмы.

– На сегодня в Парламенте также обсуждается проект закона «Об общественном контроле», который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства, – отметил министр.

О реализации поручений Главы государства, данных в Послании, также доложили министры: экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, юстиции – Канат Мусин.

Максимально сконцентрировать усилия

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству нацио­нальной экономики совместно с Национальным банком и ответственными госорганами внести Антикризисный план на рассмотрение в Правительство до 25 марта текущего года. При этом он подчеркнул важность оперативной реализации пакета антикризисных мер.

– Антикризисные меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля по недопущению роста инфляции, стабилизацию ситуации на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также развитие предпринимательства. Уполномоченным ведомствам необходимо безотлагательно приступить к разработке и обсуждению всех законопроектов для обеспечения предложенных Главой государства реформ, – отметил Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул, что в контексте поручений Главы государства перед Правительством стоят масштабные задачи в сфере развития государства, повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни и благосостояния народа.

– Мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Поэтому сейчас не время расслабляться, нужно максимально сосредоточиться на реализации стоящих перед нами задач, – резюмировал Премьер.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021