​Алхимия игры

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Выступление выпускниц Алматинского колледжа под родным шаныраком состоялось по приглашению директора Аи Калиевой. Об этом дуэте сегодня много пишут музыкальные критики. Вот отзыв журналиста Филиппа Мотте: «Музыкальное слияние сестер-близнецов завораживает, это непостижимая алхимия, игра единой души в четыре руки».

Пианистки говорят, что их творческая судьба была определена в Алматинском музыкальном училище. Здесь с 1980 по 1984 год они учились в классе Розы Жубановой. Сестры вспоминают: «Занятия Розы Ахметовны стали для нас открытием мира профессиональной музыки и радости интересных многочасовых занятий».

Концерт сестры открыли первой частью Сонаты для двух клавиров фа мажор Вильгельма Фридемана Баха – и кружевные переливы звуков словно перенесли в царство галантных эмоций музыки барокко. Затем в трепетной интерпретации дуэта ожила вереница лирических, «акварельных» образов Роберта Шумана и Сергея Рахманинова. Вызвала интерес и современная музыка «Иронического па-де-де» московского композитора Ефрема Подгайца.

Под занавес сестры с блеском исполнили две фортепианные транскрипции казахстанского композитора Аиды Исаковой из «Вальпургиевой ночи» Шарля Гуно – «Чертята» и «Шабаш ведьм». Долгие аплодисменты и букеты цветов стали зримым подтверждением огромного успеха Аптекарь-Айнагуловых.

Переехав в Москву, сестры никогда не прерывали связи с училищем и своим первым педагогом-наставником Розой Жубановой. В этот раз они посвятили концерт ее памяти. Поэтому и выбрали сцену alma mater, где собрались любители музыки, педагоги и студенты музыкальных школ, колледжа, консерватории.

Сестры поблагодарили колледж и всех музыкантов за огромное внимание к их творчеству. Также с большим теплом они отозвались об Анатолии Жигалове, замечательном казахстанском певце и вокальном педагоге, много лет возглавлявшем вокальные отделения колледжей Усть-Каменогорска и Алматы. С ним они вместе часто выступали, но год назад он ушел из жизни.

От имени Алматинского музыкального колледжа преподаватель Инна Лебедева подарила пианисткам памятную книгу, изданную к 80-летию первого музыкального учебного заведения Казахстана. В этой книге, подчеркнула она, вся его история, в том числе страницы, посвященные Розе Жубановой и сестрам Аптекарь-Айнагуловым.

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