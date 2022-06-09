Али Алтынбаев назначен заместителем главы КНБ РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Али Алтынбаева заместителем председателя КНБ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Распоряжением Главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Али Алтынбаев родился 22.02.1979 года в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления и университет "Туран".

В разные годы работал в органах государственных доходов в Иссыке и Алматы. До назначения занимал должность председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.