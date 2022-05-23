Али Бектаев встретился с преподавателями колледжей Павлодарской области

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев встретился с руководителями и преподавателями всех средне-специальных учебных заведений Павлодарской области.

В ходе встречи на базе колледжа цветной металлургии сенатор презентовал основные направления конституционных реформ, которые предложены Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Он также подчеркнул особое историческое значение референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, который состоится 5 июня текущего года.

«Впервые с 1995 года конституционная реформа будет осуществляться путем прямого всенародного голосования, поэтому очень важно участие всех граждан страны», - отметил сенатор.

Педагоги выразили готовность принять активное участие в предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан.

Также на встрече были обсуждены основные вопросы, поднятые на прошедших недавно в Сенате парламентских слушаниях, посвящённых молодежной политике. В частности, основными вопросами стали качественное образование молодежи, профориентация, трудоустройство выпускников университетов и колледжей.