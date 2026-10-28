Али Окапов поделился редким семейным фото в день рождения Розы Рымбаевой

Известный казахстанский певец в соцсетях публично обратился к своей знаменитой матери в честь знаменательной даты, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

Старший сын легенды отечественной сцены разместил в Instagram трогательную семейную фотографию. В кадре Примадонна казахстанской эстрады запечатлена вместе с годовалым внуком Зейном.

«Туған күніңмен, мам», — лаконично подписал публикацию артист, оставив ссылку на профиль звездной исполнительницы многочисленных хитов.

Фото моментально вызвало отклик у многотысячной аудитории. Коллеги по творческому цеху и преданные поклонники поспешили оставить сотни теплых комментариев под постом.

Пользователи Сети восхитились цветущим видом артистки в роли бабушки и в очередной раз назвали ее «золотым голосом нации», пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Роза Рымбаева, родившаяся 28 октября 1957 года, остается главным символом казахстанской эстрады еще со времен своей яркой победы на фестивале «Золотой Орфей» в 1970-х. Сегодня ее сыновья Али и Мади успешно продолжают музыкальную династию.