Алиев: Инициативы Назарбаева заслуживают большого уважения
В Баку состоялись переговоры в расширенном составе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи главы двух государств обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, включая политическое взаимодействие, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения.
"Экономика является базисом любого государства. Договоренности в различных отраслях, в частности транспортно-коммуникационной сфере, сулят большие возможности для наших государств", – отметил Президент РК.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в принятом совместном заявлении обозначены стратегические пути развития двусторонних отношений.
"Мы обсудили все вопросы, стоящие на повестке дня. Подготовленные к подписанию документы являются своего рода этапом в развитии наших отношений. Полагаю, есть реальная возможность существенного поднятия товарооборота между нашими странами", – добавил Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул заинтересованность республики во всестороннем взаимодействии с Баку, для расширения которого имеется необходимый потенциал. При этом локомотивом двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество.
"В нашей стране проживает большое количество этнических азербайджанцев – граждан Казахстана. Эти люди, создавая свои предприятия, занимаясь бизнесом, выступают в качестве своеобразного "моста" между двумя государствами, способствуя дальнейшему укреплению дружеских взаимоотношений", – отметил Назарбаев.
Кроме того, Елбасы обратил внимание на вопросы расширения гуманитарных связей, которые также рассматривались в ходе переговоров.
"Необходимо уделить должное внимание вопросам обмена студентами, проведения дней культур в обеих странах. Это послужит подъему этих связей на совершенно новый уровень", – сказал Глава государства.
В свою очередь Президент Азербайджана подчеркнул, что избрание Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН служит показателем признания роли Казахстана на мировой арене и лично авторитета Нурсултана Назарбаева.
"Ваши инициативы не только регионального, но и мирового масштаба заслуживают большого уважения. Мы выражаем удовлетворение развитием наших двусторонних отношений. Сегодняшний конструктивный обмен мнениями показывает схожесть позиций по многим обсуждаемым вопросам", – отметил Алиев.
Лидер Азербайджана акцентировал также внимание на позитивной динамике развития двустороннего экономического сотрудничества.
"Мы видим положительные результаты по итогам инвестиционной деятельности двух государств. В свою очередь данная деятельность будет стимулировать развитие сферы малого и среднего бизнеса", – заключил Президент Азербайджана.