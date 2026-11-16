Алихан Маулет завоевал серебряную медаль на ЧМ по батутной гимнастике U21

Казахстанский спортсмен выступил в двойном мини-трампе в категории 17–21 год

Фото: НОК

Представитель сборной Казахстана Алихан Маулет завоевал серебряную медаль первенства мира среди возрастных групп по батутной гимнастике в Нанкине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанский спортсмен выступил в двойном мини-трампе в категории 17–21 год и занял в финале второе место.

Победителем стал Лев Бусарев из России, набравший 28,600 балла. "Бронзу" завоевал американец Кейсен Мааг с результатом 23,900 балла.