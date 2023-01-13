Алихан Смаилов дал поручения по БАКАД и G4 City

Правительство , Экономика
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Находясь с рабочей поездкой в Алматинской области, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с ходом жилищного строительства, развития инфраструктуры и промышленности, а также проинспектировал работу теплоснабжающего предприятия «Жылу орталығы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Так, главе Правительства доложили о реализации проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) общей протяженностью 66 км. На сегодняшний день проведены основные земляные работы, построены все мосты и развязки. Вместе с тем продолжаются обустройство автодороги и внедрение интеллектуальной системы взимания платы за проезд и динамического взвешивания транспортных средств.

Премьер-министр отметил, что данная автомагистраль окажет существенное влияние на экономическое развитие региона, повысит его инвестиционный и туристический потенциал. Ожидается, что БАКАД позволит нарастить объем транзитных перевозок между Китаем и Европой, разгрузит транспортные потоки в Алматы, что положительно отразится на экологии города.

«Это очень важный инвестиционный проект, который одним из первых реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он, несомненно, придаст импульс экономическому развитию всего региона, а также повысит безопасность дорожного движения. Акимату необходимо ускорить завершение радиальных дорог до БАКАД. Правительство, со своей стороны, окажет необходимое содействие», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства порядка 70 многоквартирных домов общей площадью свыше 290 тысяч квадратных метров в жилом районе «Коянкус» города-спутника Gate City. Завершение работ ожидается к концу 2024 года.

Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех районов: Gate – деловой и финансовый центр, Golden – образовательный и медицинский хабы, Growing – промышленный и логистический хабы, Green – туристический кластер. В настоящее время на территории Gate City проведены магистральные инженерные сети и начато строительство жилого района «Коянкус».

«Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром, располагающимся вдоль Нового Шелкового пути. Акимату области необходимо уделить максимум внимания социальной направленности проекта, прежде всего качеству жизни в городе», – отметил он.

В Конаеве глава Правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации «Жылу орталығы», которая в 2020 году была переведена на газ. В настоящее время предприятие вырабатывает порядка 179,72 Гкал/час и обеспечивает тепловой энергией около 30 тысяч абонентов, бюджетные организации и другие объекты.

Алихан Смаилов отметил, что перевод источника теплоснабжения на газ позволил повысить его энергоэффективность и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

«Присвоение Конаеву статуса областного центра дало существенный толчок его развитию и увеличило приток населения в город. С учетом роста количества потребителей тепловой энергии в регионе акимату необходимо проработать вопросы увеличения мощности теплоисточников», – подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр посетил предприятие ТОО «Кнауф Гипс Капшагай», построенное за счет частных инвестиций в 2003 году и выпускающее изделия из гипса, сухие строительные смеси, а также оцинкованные профили.

В настоящее время производство загружено на 100%. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и в шесть стран ближнего зарубежья: Афганистан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2022 году на экспорт было направлено более 30% от общего объема производства.

Алихан Смаилов отметил, что Правительство активно поддерживает создание высокотехнологичных предприятий в строительной индустрии, что позволяет увеличивать объемы импортозамещения.

«Реализация таких проектов с привлечением иностранных инвестиций является показателем надежности государства в части поддержки инвесторов. Акимату области нужно и далее создавать благоприятные условия для запуска новых индустриальных проектов», – сказал он.

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