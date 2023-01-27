Алихан Смаилов дал старт работе нового завода в Шымкенте

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в церемонии запуска завода по обработке и производству конструкций из листового стекла в городе Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Предприятие мощностью порядка 800 тысяч м2 стекольных конструкций в год получило господдержку на 3,4 млрд тенге по программе «Экономика простых вещей». На заводе установлено современное европейское оборудование, а сырье для него поставляется из Кызылординской области (Orda Glass Ltd).

Ожидается, что новое предприятие будет направлять продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт, в том числе в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что число конкурентных производств в республике растет с каждым годом.

«Государство оказывает им всемерную поддержку, благодаря чему создаются новые рабочие места и повышается благосостояние наших граждан», – сказал он.

Общая инвестиционная стоимость нового завода составляет 5,8 млрд тенге. Благодаря его запуску свыше 260 человек будут обеспечены занятостью.

«В целом его деятельность положительно повлияет на социально-экономическое развитие не только региона, но и всей страны. Поздравляю вас с открытием предприятия! Желаю плодотворной работы!» – заключил премьер-министр.