Алихан Смаилов и Ян Цзяньцян обсудили вопросы реализации крупных автодорожных проектов

Премьер-министр подчеркнул необходимость своевременно завершить столь значимые инфраструктурные проекты и открыть проезд по всем участкам.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с первым вице-президентом китайской корпорации «CITIC Construction» Ян Цзяньцяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Обсуждены актуальные вопросы реализации крупных автодорожных проектов, в частности, реконструкции республиканских трасс «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» и «Караганда – Балхаш», где китайская компания выступает генеральным подрядчиком, а также развития дорожно-транспортной отрасли в целом.

Премьер-министр подчеркнул необходимость своевременно завершить столь значимые инфраструктурные проекты и открыть проезд по всем участкам.

По итогам встречи стороны выразили готовность оперативно решать возникающие вопросы для успешного завершения всех работ в духе высокого стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.