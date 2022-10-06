Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран

Перспективы укрепления двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие конструктивных добрососедских отношений с Ираном является одним из приоритетов внешней политики Казахстана.

В частности, перспективным направлением, по его словам, является расширение торгово-экономического сотрудничества. Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 85,1%, составив $441 млн.

В настоящее время экспорт из Казахстана в Иран осуществляется по 154 товарным позициям, при этом Правительство уже готовит предложение по расширению данной номенклатуры.

Премьер-министр также добавил, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок продовольствия.

«У наших стран есть потенциал по увеличению товарооборота продукции АПК до $1 млрд. Для реализации данной задачи нами прорабатываются транспортные коридоры и взаимные поставки сельхозтоваров», — отметил Алихан Смаилов.

Еще одним ключевым направлением взаимодействия двух стран, по его словам, является транспортно-логистическая сфера. В этой части премьер-министр предложил сконцентрировать усилия на устранении инфраструктурных ограничений, увеличении локомотивной тяги и возможностей перегруза товаров на границах в целом.

«Для расширения транзитных возможностей призываем предметно проработать вопрос совместных инвестиций в строительство новых терминалов в казахстанских и иранских портах. В совокупности с унификацией железнодорожных тарифов это позволит увеличить транзит грузов из Средней Азии в направлении Ирана», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Мохаммад Мохбер выразил заинтересованность в наращивании взаимной торговли до $3 млрд, а также готовность укреплять взаимодействие в транспортно-логистической и финансово-банковской сферах, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и энергетике.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.