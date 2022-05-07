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Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Уважаемые казахстанцы!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник по праву считается днем чествования всех военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и всех тех, кто отдал священный долг служения Родине.  

В нем воплощены чувства уважения казахстанцев доблестным защитникам, кто сегодня стоит на страже безопасности, охраняет покой и мирную жизнь наших граждан.  

Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остаётся важнейшей государственной задачей, и руководство страны уделяет этому вопросу особое внимание. С каждым годом усиливается оборонная мощь и безопасность, повышается престиж воинской службы. Сохранение спокойствия, мирной и спокойной жизни — залог поступательного развития Казахстана.  

Уважаемые соотечественники, от всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, надежного тыла и мирного неба над головой!

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