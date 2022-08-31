Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области

В среду, 31 августа, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и Руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в город Туркестан для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Уласбека Садибекова и Дархана Сатыбалды.

Прежний руководитель региона Умирзак Шукеев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Алихан Смаилов подчеркнул, что каждый из кандидатов обладает большим профессиональным опытом и необходимыми компетенциями для управления регионом.

По итогам открытого голосования из 286 депутатов 200 проголосовали за кандидатуру Д. Сатыбалды, 86 депутатов отдали голос за У. Садибекова.

Представляя нового акима активу области, Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона Президентом РК поставлены задачи по повышению благосостояния граждан, развитию туризма, агропромышленного комплекса и других отраслей.

Так, в рамках Комплексного плана развития Туркестанской области до 2025 года предусмотрена реализация ряда важных проектов, в том числе по выпуску новой продукции, модернизации дорог, созданию постоянных рабочих мест и улучшению качества жизни граждан в целом.

«Руководству региона необходимо активизировать работу по максимальной диверсификации экономики. Первостепенное внимание следует уделить вопросам обеспечения занятости, сдерживания роста цен на продукты питания, газо- и водоснабжения населения, а также устранения нехватки ученических мест», – сказал Премьер-министр.

При этом глава Правительства акцентировал внимание на том, что работа акимата области должна строиться на основе эффективного диалога с населением.

Алихан Смаилов также отметил, что в настоящее время туризм является одной из основных отраслей экономики области, поэтому необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий пребывания для отечественных и зарубежных туристов.

Премьер-министр поблагодарил Умирзака Шукеева за большой вклад в развитие региона и города Туркестана, ставшего одним из красивейших областных центров, где происходят важные международные, политические и культурные события.

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