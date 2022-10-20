Алихан Смаилов принимает участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Ереван для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана Акылбек Жапаров, России Михаил Мишустин.

В эти минуты проходит заседание узком формате, в ходе которого обсуждаются вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.

Завтра, 21 октября, состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов.