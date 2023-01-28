Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Шымкента

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Премьер-министр отметил, что акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и т.д.

"Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. Вместе с тем от жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах Жана Талап и Туран оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя", — подчеркнул премьер-министр.

Глава Правительства положительно оценил высокие темпы роста строительства города. В частности, только за последние два года в эксплуатацию было введено свыше 2 млн кв. метров жилья. При этом он добавил, что на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.

"В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тыс. мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил необходимость продолжения системной работы по сдерживанию роста цен на социально-значимые продовольственные товары. Это в том числе касается применения доступных рыночных механизмов, деятельности региональной комиссии по выявлению посреднических цепочек и развития аграрного сектора.

Подводя итоги заседания, премьер-министр поручил проработать вопросы:

обеспечения водой жилого массива Сайрам;

строительства магистрального канализационного коллектора и Дворца школьников в микрорайоне Туран;

увеличения объемов финансирования строительства дорожной инфраструктуры в Шымкенте в целом.

Алихан Смаилов также обозначил необходимость реконструкции тепловых сетей, насосных станций, модернизации котельных и газоснабжения жилого массива Кайнарбулак.