Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда МФЦА

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда Международного финансового центра «Астана» Лордом Мансом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На встрече глава Правительства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию финансового сектора страны.

«МФЦА является активным центром привлечения инвестиций в экономику путем создания благоприятной среды для инвесторов, развития рынка ценных бумаг и его интеграции с международными рынками капитала», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что Суд и Международный арбитражный центр (МАЦ), входящие в архитектуру МФЦА, играют важную роль в укреплении доверия инвесторов, обеспечении гарантии беспристрастности при разрешении правовых споров.

В свою очередь Лорд Манс отметил, что Суд МФЦА и МАЦ являются выбором номер один для разрешения коммерческих споров в Евразии.

«Мы вносим значительный вклад в развитие инвестиционного климата в Казахстане, активно продвигая верховенство закона, правосудие и общее право, которое пользуется уважением во всем мире», — сказал Лорд Манс.

В настоящее время Судом МФЦА и МАЦ рассмотрено 1091 дело, из них вынесено 36 судебных решений, которые опубликованы на сайте и 1055 арбитражных и медиативных дел рассмотрено в МАЦ.

В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность и дальнейшие планы Суда МФЦА.

С 1 января 2018 года в МФЦА функционирует независимый орган по разрешению споров – Суд МФЦА, который обладает особым статусом и не входит в судебную систему РК.

Процессуальные правила Суда основаны на нормах и принципах английского общего права, а также лучшей международной практики.

На сегодня в Суде МФЦА представлены 358 юристов из 27 стран, в том числе и из Казахстана.

В начале 2019 года запущена онлайн-система разрешения споров eJustice, позволяющая сторонам спора подавать иск в Суд МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точки мира.

Популярное

Все
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Указ Президента Республики Казахстан
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Газ подвели... Завозим уголь?
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Хозяева – мы сами. А спрос тогда с кого?
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
Прививка от бюрократии
Сказка на льду
Очень дорогая «решала»
Каждый может помочь
Едкий дым беспечности
Нужна поддержка казахстанцев
Референдум – только первый шаг
Мастера ракетки
Семь дней в седле
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Правительство
Раздувания госаппарата не предполагается – глава МНЭ о новы…
Правительство
Премьер озвучил приоритетные задачи перед руководством Жеты…
Правительство
Премьер-министр представил нового акима Алматинской области
Международное сотрудничество , Правительство
Алихан Смаилов встретился с вице-премьером России

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]