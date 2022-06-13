Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда МФЦА

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда Международного финансового центра «Астана» Лордом Мансом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На встрече глава Правительства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию финансового сектора страны.

«МФЦА является активным центром привлечения инвестиций в экономику путем создания благоприятной среды для инвесторов, развития рынка ценных бумаг и его интеграции с международными рынками капитала», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что Суд и Международный арбитражный центр (МАЦ), входящие в архитектуру МФЦА, играют важную роль в укреплении доверия инвесторов, обеспечении гарантии беспристрастности при разрешении правовых споров.

В свою очередь Лорд Манс отметил, что Суд МФЦА и МАЦ являются выбором номер один для разрешения коммерческих споров в Евразии.

«Мы вносим значительный вклад в развитие инвестиционного климата в Казахстане, активно продвигая верховенство закона, правосудие и общее право, которое пользуется уважением во всем мире», — сказал Лорд Манс.

В настоящее время Судом МФЦА и МАЦ рассмотрено 1091 дело, из них вынесено 36 судебных решений, которые опубликованы на сайте и 1055 арбитражных и медиативных дел рассмотрено в МАЦ.

В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность и дальнейшие планы Суда МФЦА.

С 1 января 2018 года в МФЦА функционирует независимый орган по разрешению споров – Суд МФЦА, который обладает особым статусом и не входит в судебную систему РК.

Процессуальные правила Суда основаны на нормах и принципах английского общего права, а также лучшей международной практики.

На сегодня в Суде МФЦА представлены 358 юристов из 27 стран, в том числе и из Казахстана.

В начале 2019 года запущена онлайн-система разрешения споров eJustice, позволяющая сторонам спора подавать иск в Суд МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точки мира.