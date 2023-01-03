Алихан Смаилов рассказал о деятельности Аппарата Правительства

Премьер-министр провел совещание по вопросам преобразования в госучреждениях.

Фото: t.me/UKIMET

Алихан Смаилов отметил, что преобразование Канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства является важным элементом институциональных реформ, инициированных главой государства, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

По его словам, усилится общая координация работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.

"Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности Правительства и премьер-министра. Аппаратом совместно с Администрацией президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений", – сказал Алихан Смаилов.

И.о. руководителя Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, "слышащего государства" и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.

Премьер-министр напомнил, что на согласование в Администрацию президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.

Свыше 500 функций Правительства передается министерствам и акиматам.

"Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров", – отметил он.