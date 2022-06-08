Фото пресс-службы Президента РК
Международное сотрудничество , Правительство
Алихан Смаилов встретился с первым вице-премьером Беларуси

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с первым заместителем Премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, прибывшим в Нур-Султан для участия в 17-ом заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества с Беларусью, в том числе наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

«Считаю, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота и развития торгово-экономической кооперации между нашими странами», — подчеркнул Премьер-министр РК.

По его словам, на сегодня в сфере промышленной кооперации совместно с белорусской стороной реализовано 7 проектов на общую сумму $100 млн. На стадии реализации находятся еще 2 проекта на сумму $14 млн, также прорабатываются новые проекты.

В свою очередь Николай Снопков отметил, что Беларусь заинтересована в комплексном развитии отношений с Казахстаном во всех взаимовыгодных направлениях.

«Мы являемся проверенными временем партнерами, поэтому наша задача наращивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Фундаментом этого является производственная кооперация и укрепление разноплановых бизнес-связей между странами», — сказал первый вице-премьер Беларуси.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию совместных проектов в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике, взаимодействие в сфере гражданской авиации, а также проведение Дней культуры Казахстана в Беларуси в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске в июле 2022 года.

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