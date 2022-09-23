Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Алихан Смаилов встретился с Сэром Сумой Чакрабарти

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой обсуждены меры Правительства по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время Правительством дорабатывается проект Экономической политики на среднесрочный период, ключевыми направлениями которой станут диверсификация и модернизация экономики, реформирование госуправления и комплексное развитие человеческого капитала.

Итогом всей этой работы должен стать устойчивый экономический рост, обеспечивающий реальный подъем уровня национального дохода и повышение благосостояния граждан.

В свою очередь Сэр Сума Чакрабарти выразил уверенность, что новая программа Правительства станет действенным ответом на текущие экономические и социальные вызовы.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы финансирования новых инвестиционных проектов и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также обменялись мнениями по актуальным направлениям региональной повестки дня.

 

Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Жилье есть, но очень дорогое
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Быть верными принципам демократии
Из чего сделаны алматинцы
Казахстан: с достоинством по жизни
Открытость, ответственность, инклюзивность
О бизнесменах замолвите слово
По современным стандартам
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
История в 3D-формате
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Интересные находки «Прииртышья»
Старт нового электорального цикла
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Любовь к языку как путеводитель
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Закон Республики Казахстан
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Экономика
Два новых предприятия запустили в индустриальной зоне Алматы
Экономика
Bank RBK: качественный портфель – синоним надежности
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Моск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]