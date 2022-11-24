Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

Стефан Дион поздравил казахстанскую сторону с успешным проведением выборов президента страны и выразил поддержку социально-экономическим реформам, проводимым в республике

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-канадских отношений обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и специальный посланник премьер-министра Канады по ЕС и Европе, посол Канады во Франции Стефан Дион, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Стороны обсудили вопросы развития двусторонней торговли, инвестиционного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере, а также деятельность казахстанско-канадского Делового совета.

Алихан Смаилов подчеркнул, что между странами поступательно развивается комплексное торгово-экономическое партнерство. Так, в прошлом году объем взаимной торговли вырос более чем на 34%, составив порядка $500 млн, а за 9 месяцев текущего года этот показатель уже достиг почти $730 млн. В то же время объем прямых канадских инвестиций в экономику Казахстана также продолжает расти: в прошлом году он превысил $385 млн.

«Мы видим существенный потенциал по дальнейшему укреплению инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли. Казахстан готов нарастить поставки 45 видов своей продукции в различных секторах экономики на $255 млн», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, существуют перспективы для эффективного взаимодействия в сферах транзита грузов и развития возобновляемых источников энергии.

В свою очередь Стефан Дион поздравил казахстанскую сторону с успешным проведением выборов президента страны и выразил поддержку социально-экономическим реформам, проводимым в республике.

В части практического взаимодействия Стефан Дион заострил внимание на перспективах укрепления сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе по развитию ВИЭ и декарбонизации.

«Это очень важные шаги как для Казахстана, так и для всего мирового сообщества. Нам нужно совместно работать в этом направлении. В частности, интерес представляет переход на «чистый» водород и другие виды экологичного топлива», — сказал Стефан Дион.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

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