Алихан Смаилов выразил соболезнования народу ОАЭ

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане, где выразил соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служубу Премьера.

В беседе с послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом Аль-Арики глава Правительства отметил неоценимый вклад и особую роль шейха Халифа бен Заида Аль Нахаяна в развитии дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян был дальновидным и мудрым политиком, который посвятил всю свою жизнь бескорыстному служению народу Объединенных Арабских Эмиратов. Во время его правления страна стала процветающей и передовой во многих сферах. От имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования народу и Правительству ОАЭ в связи с невосполнимой утратой», — сказал Алихан Смаилов.

Во время посещения посольства Премьер-министр РК также оставил запись в книге соболезнований.