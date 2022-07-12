Алихан Смаилов выразил соболезнования семье Синдзо Абэ

Во вторник, 12 июля, Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Посольство Японии и выразил соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью видного политического деятеля, бывшего Премьер-министра Синдзо Абэ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В беседе с главой дипломатической миссии Джуну Ямаде Алихан Смаилов отметил, что Казахстан знает господина Абэ как патриота своей страны и политика, который внес значительный вклад в развитие казахстанско-японских отношений.

«Синдзо Абэ сделал многое не только для развития Японии, но и для укрепления международного взаимодействия. В этот тяжелый момент от имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семье господина Абэ и всему японскому народу», — сказал глава Правительства.

Во время посещения посольства Премьер-министр РК также оставил запись в книге соболезнований.

Напомним, бывший Премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля 2022 года после совершенного на него нападения. Ему было 67 лет.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Синдзо Абэ.